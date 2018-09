LIVE MotoGP, GP Aragon 2018 in DIRETTA: FP3, riparte il duello tra Marquez e le Ducati

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Ultimi accorgimenti prima delle qualifiche che sanciranno la griglia di partenza e si profila un confronto diretto, ancora una volta, tra le Ducati e le Honda. La Rossa è stata estremamente performante, dominando le prove libere 1 con Andrea Dovizioso e dimostrando che la GP18 è competitiva anche su questa pista. La risposta di Marc Marquez non si è fatta attendere e il campione di Cervera si è messo alle spalle la coppia Lorenzo-Dovi, mettendo in mostra un passo considerevole. In questa sessione di libere attendiamoci ulteriori fuochi d’artificio, considerando invitate alla festa anche le altre creature di Tokyo di Cal Crutchlow e Daniel Pedrosa, tutt’altro che tagliate fuori dalla lotta.

Problemi seri per le due Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno chiuso ai margini della top-10, rimediando un secondo nella simulazione del time-attack ed essendo decisamente in ritardo anche sui long run. Aspetti che il team di Iwata dovrà considerare per trovare una soluzione alle solite criticità. Non sarà semplice.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 9.55 mentre le qualifiche sono programmate alle ore 14.10. Buon divertimento!

10.40 Mentre Rossi torna ai box in scooter, vediamo gli ultimissimi tempi

10.40 BANDIERA A SCACCHI. SI CHIUDE LA FP3. Alex Rins è nono

10.39 Scivolata per Rossi in curva 2, pilota ok, moto nella ghiaia. Vinales scende in decima posizione è a forte rischio

10.38 Crutchlow 1:47.393 è secondo, MENTRE CADE VALENTINO ROSSI!

10.37 Pedrosa 1:48.150 sale in settima posizione, Morbidellli 1:48.308 decimo ma arriva Vinales in 1:48.087 ottavo

10.36 Bautista 1:48.032 sale in settima posizione. Vinales ottimo nel T1 con 129 millesimi ma al T2 siamo sul mezzo secondo.

10.35 Vinales ci prova. 632 millesimi di distacco al T2, diventano 1.026 al T3. Lo spagnolo non migliora. Rossi è ai box. Cambio gomme e ultimo disperato tentativo

10.34 Nakagami sale in 11esima posizione e manda Rossi e Vinales un gradino indietro.

10.33 Rossi decisamente lento. Chiude a 1.532 da Marquez

10.32 Petrucci arriva con 365 millesimi al T2, mentre Rossi inizia male il suo giro non migliorandosi nel T1, Il pilota umbro chiude il suo tentativo in 1:47.880 e sale in quinta posizione a 498

10.31 Adesso per Rossi e Vinales arriva il momento di rispondere per salire nelle prime 10 posizioni. Non sarà facile per le due Yamaha che appaiono lontane dai migliori.

10.30 Jorge Lorenzo arriva sul traguardo in 1:48.057 e non migliora mentre Miller in 1:48.368 sale in ottava posizione e mette Rossi fuori dalla top10

10.29 Gomme nuove per il time attack di Danilo Petrucci

10.28 Migliora ancora Bautista che rimane nono ma si porta 1:48.443 a 1.061 da Marquez

10.27 Di nuovo ai box Marquez, Dovizioso e Crutchlow. Il time attack finale si avvicina

10.26 Aleix Espargaro migliora ancora e arriva in 12esima posizione in 1:48.608 a 1.226 dalla vetta. La Top10 non è più così lontana.

10.25 Aggiornamento tempi a 15 minuti dalla fine

10.24 Aleix Espargaro è l’unico che sta migliorando in pista. Arriva con 847 millesimi al T2, chiude in 1:48.711 e sale in 14esima posizione.

10.22 Riparte Valentino Rossi con Soft e Hard nuove. 819 millesimi di ritardo già al T1, 1.695 al T2, chiude con un tempo altissimo.

10.21 Proseguono i lavori in casa Yamaha, ma per ora la competitività non è arrivata..

10.20 Mancano 20 minuti al termine della sessione, ma il time attack decisivo non è ancora iniziato. Per il momento tutti stanno pensando al passo gara ed al consumo delle gomme.

10.19 Marquez accusa 1.2 nel T2 e procede con gomma Media usata all’anteriore e Soft al posteriore.

10.18 Di nuovo impegnati anche Rossi e Lorenzo, mentre Morbidelli rimane in 12esima posizione.

10.17 Vinales procede su tempi altissimi, con 1.9 di ritardo al T3 con gomme Media e HArd usate.

10.16 Marquez e Dovizioso fanno il loro ritorno in pista, mentre Lorenzo e Rossi sono fermi ancora ai box.

10.15 Di nuovo in pista Maverick Vinales, a caccia della top10. Al momento lo spagnolo è 11esimo a pochi millesimi dalla decima posizione di Valentino Rossi.

10.14 Pol Espargarò viene portato al centro medico per ulteriori controlli. Sembra che per lo spagnolo sia la spalla il punto colpito.

10.13 Anche Valentino Rossi fa il suo rientro ai box. Vedremo se nel prossimo run riuscirà a migliorare la sua prestazione di ieri.

10.12 Caduta anche per Cal Crutchlow in curva 2. Moto nella ghiaia ma nessuna conseguenza per l’inglese!

10.11 Valentino Rossi, invece, prosegue sul suo long run, ma i tempi sono assolutamente alti. Si annuncia un weekend davvero complicato per il nove volte campione del mondo..

10.10 Si è concluso il primo run per tutti i migliori con tempi interlocutori. Marquez e le Ducati sono ferme ai box.

10.09 Caduta anche per Pol Espargarò che si tiene il braccio. Per il catalano, appena rientrato da un infortunio, non ci voleva proprio!

10.08 Scivolata senza conseguenza per l’esordiente spagnolo Jordi Torres che per questa occasione ha lasciato la Superbike per correre un fine settimana in MotoGP.

10.07 Il romagnolo decide di tornare ai box, assieme a Petrucci. Sono fermi anche Pedrosa e Bautista, tutti nei primi 10.

10.06 Dovizioso continua a girare con doppia gomma Soft, ma su tempi alti. Forse il romagnolo sta valutando l’ipotesi di montare queste due gomme in gara?

10.05 Aggiornamento tempi complessivo

10.04 In pista anche Cal Crutchlow, attualmente quarto e pronto ad inserirsi nella lotta Marquez-Ducati

10.03 Alex Rins si migliora nei primi due settori, si conferma anche nel T3 e chiude in 1:48.154 e passa in settima posizione. Rossi scivola in decima, Vinales è 11esimo!

10.02 Rossi chiude il suo primo giro con tre secondi di ritardo dal tempo di Marquez, vedremo come procederà il run del “Dottore”.

10.01 778 millesimi di ritardo già al T1 per Rossi, 1.765 al T2, giro assolutamente interlocutorio per il pesarese.

10.00 Si lancia Valentino Rossi, vedremo il suo primo crono

9.59 Il miglior tempo di ieri è 1:47.382 di Marc Marquez, vedremo se qualcuno sarà in grado di migliorarlo.

9.58 Marquez scende in pista con gomma Media e Soft, Rossi con Hard e Soft, Lorenzo con Media e Soft, Dovizioso con doppia Soft

9.57 Inizia la sessione anche per Marc Marquez e Dani Pedrosa

¡Concentración máxima de los pilotos del #EquipoRepsol al comienzo de la #FP3 de #MotoGP! ¡Veamos si se pueden repetir las buenas actuaciones de ayer! ¡Gassss! #AragonGP pic.twitter.com/A4mCj7O7iS — Box_Repsol (@box_repsol) September 22, 2018

9.56 Tutti subito in pista per sfruttare al massimo questi 45 minuti che anticipano FP4 e qualifiche.

9.55 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA FP3 DELLA MOTOGP!!

9.53 Due minuti al via del turno!

9.51 I piloti si preparano per il via della terza sessione di prove libere. Sono in arrivo 45 minuti di capitale importanza ad Aragon!

9.49 Rossi e Vinales proveranno a sfruttare le temperature meno calde di questa FP3 per tenere con i denti la top ten ed evitare, dunque, il passaggio della Q1 oggi pomeriggio.

9.47 Al MotorLand è quasi tutto pronto per il via della FP3. Nel paddock c’è la chiara sensazione che Marc Marquez, dopo tre successi della Ducati, voglia assolutamente vincere in casa per ribadire che è lui il campione del mondo in carica e vuole acciuffare anche il titolo 2018.

9.45 Dieci minuti al via della terza sessione di prove libere. Anche oggi la giornata è dominata dal sole e le temperature sono già attorno ai 26°. Nel pomeriggio si passeranno i trenta, sfiorando addirittura i 32-33°. Per Rossi e Vinales, quindi, ulteriori brutte notizie!

9.43 Male, e non è una novità, le Yamaha. Le moto di Iwata soffrono per diversi motivi, in primis le alte temperature nelle ore più calde. In secondo luogo la M1 va in crisi per il poco grip della pista e, come ha detto Valentino Rossi “già essere nella top ten è un buon risultato”.

“In the afternoon we suffered more” – @ValeYellow46 Scorching temperatures in Aragon leave ‘The Doctor’ expecting a difficult weekend after ending Day 1 ninth overall#MotoGP | #AragonGP 📰 https://t.co/HC38P7gIGt pic.twitter.com/RZK6QwO6x0 — MotoGP™🏁🇪🇸 (@MotoGP) September 21, 2018

9.41 Solamente le Ducati possono mettere i bastoni tra le ruote al leader della classifica generale, con Lorenzo e Dovizioso che si sono dimostrati veloci e costanti. La situazione sembra molto simile a quanto visto a Misano

9.39 Anche se è l’unico dei big a non avere effettuato i test su questa pista, Marc Marquez ha dimostrato di poter fare la voce grossa e puntare al successo in casa, per mettere in ghiaccio il suo quinto titolo nella classe regina

Foot down, wheel skipping all over the place, bike sideways… it can only be @marcmarquez93 🔥#AragonGP 🇪🇸 pic.twitter.com/HVyMjdDWjE — MotoGP™🏁🇪🇸 (@MotoGP) September 21, 2018

9.37 Rivediamo i tempi della giornata di ieri, con Marc Marquez che nella FP2 ha saputo completare un giro quasi perfetto

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.6 1’47.382

2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 335.4 1’47.520 0.138 / 0.138

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.3 1’47.835 0.453 / 0.315

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 341.5 1’47.862 0.480 / 0.027

5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.0 1’47.919 0.537 / 0.057

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 339.5 1’48.134 0.752 / 0.215

7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.8 1’48.389 1.007 / 0.255

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 334.5 1’48.452 1.070 / 0.063

9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.5 1’48.501 1.119 / 0.049

10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.8 1’48.552 1.170 / 0.051

11 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 331.2 1’48.654 1.272 / 0.102

12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 332.4 1’48.680 1.298 / 0.026

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.5 1’48.808 1.426 / 0.128

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.6 1’48.850 1.468 / 0.042

15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.0 1’48.861 1.479 / 0.011

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.0 1’48.902 1.520 / 0.041

17 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.2 1’48.997 1.615 / 0.095

18 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 335.6 1’49.016 1.634 / 0.019

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 332.0 1’49.123 1.741 / 0.107

20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.6 1’49.441 2.059 / 0.318

21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 333.5 1’49.690 2.308 / 0.249

22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 325.7 1’49.925 2.543 / 0.235

23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.5 1’49.937 2.555 / 0.012

24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 334.7 1’51.081 3.699 / 1.144

9.35 Bentornati ad Aragon! Inizia il sabato della MotoGP, tra 20 minuti i piloti saranno impegnati nella terza sessione di prove libere!

Foto: Valerio Origo