MotoGP, GP Aragon 2018: poker Ducati nella FP1, con Andrea Dovizioso che precede Danilo Petrucci, settimo Rossi

Andrea Dovizioso (Ducati) inizia con il piede giusto il fine settimana del Gran Premio di Aragon 2018 di MotoGP piazzando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Il pilota romagnolo ha confermato di essere in grande spolvero sia a livello personale che a livello di feeling con la moto, sfruttando anche i test svolti al MotorLand qualche settimana fa. Il pilota romagnolo ha stampato un ottimo 1:48.020 approfittando della gomma Hard al posteriore e dimostrandosi l’uomo da battere anche in questo weekend. Anche alle sue spalle c’è tanta Ducati, con Danilo Petrucci (Ducati Pramac) secondo a 190 millesimi, quindi terzo l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) distante 714, mentre in quarta posizione c’è Jorge Lorenzo (Ducati) a 731.

Il primo pilota non appartenente alla scuderia di Borgo Panigale è Maverick Vinales (Yamaha) quinto a 783, mentre in sesta posizione troviamo il leader della classifica generale, Marc Marquez (Honda) a 784 che, come sempre, si è concentrato sul portare allo sfinimento le sue gomme. Settima posizione a 938 per Valentino Rossi (Yamaha) autore di una bella risalita negli ultimi minuti del turno, mentre all’ottavo posto c’è il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 983. Completano la top ten il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 1.106, mentre è decimo Andrea Iannone (Suzuki) a 1.221. Chiude lontanissimo dai primi, invece, Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS), 22° con un distacco di oltre 2.3 secondi da Dovizioso.

Prima sessione di prove libere, dunque, che mette la Ducati in fuga, confermando che la moto emiliana ha compiuto passi in avanti notevoli anche su una pista che non aveva mai digerito in maniera particolare. Alle spalle dei primi quattro sembra stagliarsi un bel duello tra Honda e Yamaha, con Marc Marquez che non ha cambiato la sua routine e ha pensato alla solidità delle sue gomme Medie, mentre la scuderia di Iwata sembra iniziare in maniera migliore rispetto al finale di Misano. Alle ore 14.05 la MotoGP tornerà in pista per il secondo turno di prove libere che inizieranno a chiarire maggiormente il quadro della situazione sul tracciato di Aragon.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP ARAGON 2018

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.6 1’48.020

2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 337.9 1’48.210 0.190 / 0.190

3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 329.3 1’48.734 0.714 / 0.524

4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 336.0 1’48.751 0.731 / 0.017

5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.4 1’48.803 0.783 / 0.052

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.1 1’48.804 0.784 / 0.001

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.5 1’48.958 0.938 / 0.154

8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 1’49.003 0.983 / 0.045

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 340.8 1’49.128 1.108 / 0.125

10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.4 1’49.241 1.221 / 0.113

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.1 1’49.439 1.419 / 0.198

12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.2 1’49.526 1.506 / 0.087

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.5 1’49.637 1.617 / 0.111

14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 336.6 1’49.639 1.619 / 0.002

15 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 334.8 1’49.648 1.628 / 0.009

16 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.5 1’49.780 1.760 / 0.132

17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.8 1’49.900 1.880 / 0.120

18 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.8 1’49.944 1.924 / 0.044

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 327.3 1’50.070 2.050 / 0.126

20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 328.2 1’50.219 2.199 / 0.149

21 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 325.9 1’50.314 2.294 / 0.095

22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 331.5 1’50.377 2.357 / 0.063

23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.5 1’50.694 2.674 / 0.317

24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 332.6 1’52.823 4.803 / 2.129

