MotoGP, GP Aragon 2018: domani le qualifiche. Programma, orari e tv

Domani, 22 settembre, andranno in scena le qualifiche del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2018. Sulla pista iberica grande attesa per il time-attack. La Ducati, nel corso delle prove libere, hanno confermato un ottimo stato di forma. Nonostante la tradizione non sia così favorevole, Andrea Dovizioso ha messo in mostra un passo considerevole nelle PL1 e la Rossa può candidarsi ad un ruolo di primo piano. Attenzione però a Marc Marquez, il leader della graduatoria generale e il trionfatore delle ultime due edizioni a queste latitudini. Su una pista sinistrorsa come questa, Marc ha spesso fatto la differenza e quindi sarà da considerare per la vittoria. In casa Yamaha la situazione è ancora nebulosa e la coppia Valentino Rossi/Maverick Vinales dovrà cercare di comprendere al meglio la M1 per sfruttarla al 100%.

Il sabato del Gran Premio di Aragon sarà trasmesso in diretta ed esclusiva, come sempre, da SkySport, sui canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208) mentre su TV8 alle ore 19.45 andranno in onda le sintesi delle qualifiche delle tre classi del Motomondiale. Sarà possibile seguire la giornata anche in streaming per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) per usufruire di smartphone, pc o tablet.

OASport, come ogni altro appuntamento del Motomondiale, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione, per non perdervi nemmeno un istante dell’azione al MotorLand di Aragon! Di seguito il programma completo del sabato spagnolo con tutti gli orari turno per turno.

CALENDARIO COMPLETO GP ARAGON 2018

Programmazione su SkySport1 e SkySport MotoGP

Sabato 22 settembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Replica tre classi su TV8: ore 19.45

Repliche qualifiche MotoGP

su SkySport1: ore 16.10 e 00.00

su SkySport MotoGP: ore 16.10, 19.30, 23.00

Repliche qualifiche Moto2

su SkySport MotoGP: ore 21.15, 02.15

Repliche qualifiche Moto3

su SkySport MotoGP ore: 22.15, 00.45













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Valerio Origo