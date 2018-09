MotoGP, GP Aragon 2018: Marc Marquez sfreccia nelle prove libere 2, Dovizioso insegue. Valentino Rossi nono

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Honda ha stampato un roboante 1:47.382 proprio in chiusura di sessione grazie al quale è riuscito a lasciarsi alle spalle le accreditate Ducati che avevano brillato nella FP1 del mattino. Il Campione del Mondo è stato il migliore in assoluto quando si è trattato di montare la gomma soft al posteriore e ha dettato legge, facendo capire di essere comunque il favorito per la conquista della pole position vista la sua velocità sul giro secco.

Lo spagnolo ha rifilato 138 millesimi di distacco a Jorge Lorenzo che, proprio sotto la bandiera a scacchi, è risalito in seconda posizione precedendo il compagno di squadra Andrea Dovizioso attardato di oltre quattro decimi. La coppia di Borgo Panigale ha ribadito di essere in grande forma e punta a un ruolo da assoluta protagonista in gara su questa pista sinistrorsa particolarmente gradita a Marquez.

Per molta parte del turno di prove libere i centauri hanno montato la doppia gomma hard che sembra essere una soluzione interessante in vista della gara, vedremo poi come decideranno di comportarsi le varie scuderie per gli appuntamento clou del weekend. Rispondono presente anche Cal Crutchlow, quarto a mezzo secondo con la sua Honda, e Andrea Iannone, quinto a 0.537 in sella alla Suzuki. Giornata difficile per Valentino Rossi che non riesce a trovare il feeling giusto con la Yamaha e con il tracciato, palesando ulteriori difficoltà in una stagione estremamente critica: il Dottore si trova in nona posizione a 1.1 secondi di distacco dal leader, appena davanti al compagno di squadra Maverick Vinales.

GP ARAGON 2018, PROVE LIBERE 2: CLASSIFICA DEI TEMPI

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.6 1’47.382

2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 335.4 1’47.520 0.138 / 0.138

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.3 1’47.835 0.453 / 0.315

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 341.5 1’47.862 0.480 / 0.027

5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.0 1’47.919 0.537 / 0.057

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 339.5 1’48.134 0.752 / 0.215

7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.8 1’48.389 1.007 / 0.255

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 334.5 1’48.452 1.070 / 0.063

9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.5 1’48.501 1.119 / 0.049

10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.8 1’48.552 1.170 / 0.051

11 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 331.2 1’48.654 1.272 / 0.102

12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 332.4 1’48.680 1.298 / 0.026

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.5 1’48.808 1.426 / 0.128

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.6 1’48.850 1.468 / 0.042

15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.0 1’48.861 1.479 / 0.011

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.0 1’48.902 1.520 / 0.041

17 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.2 1’48.997 1.615 / 0.095

18 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 335.6 1’49.016 1.634 / 0.019

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 332.0 1’49.123 1.741 / 0.107

20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.6 1’49.441 2.059 / 0.318

21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 333.5 1’49.690 2.308 / 0.249

22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 325.7 1’49.925 2.543 / 0.235

23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.5 1’49.937 2.555 / 0.012

24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 334.7 1’51.081 3.699 / 1.144