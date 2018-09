LIVE Italia-Argentina volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: il maestro Velasco sulla strada degli azzurri

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze, di fronte a 7500 caldissimi spettatori, la nostra Nazionale affronterà l’Albiceleste in una partita fondamentale per il prosieguo della rassegna iridata: gli azzurri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva, dopo aver surclassato Giappone e Belgio, per portare dietro il maggior numero possibile di punti alla terza fase e alimentare ulteriormente le speranze di accedere alla terza fase.

Ivan Zaytsev e compagni se la dovranno vedere contro la formazione guidata da Julio Velasco, indimenticabile Guru della nostra pallavolo che cerca una magia sulla panchina della Nazionale del suo Paese di provenienza. I ragazzi del CT Chicco Blengini partono con i favori del pronostico, motivati a dare davvero il massimo e a fare la differenza per puntare sempre più in alto. Serviranno anche la regia di Simone Giannelli, il supporto di banda da parte di Osmany Juantorena e Filippo Lanza, il buon rendimento dei centrali e i recuperi del libero Massimo Colaci. Dall’altra parte della rete spiccano il palleggiatore Luciano De Cecco, il martello Facundo Conte e il centrale Sebastian Solé.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.15. Buon divertimento a tutti.

