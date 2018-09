Volley, Mondiali 2018: Italia-Argentina, il sestetto titolare degli azzurri. Le probabili formazioni

Squadra che vince non si cambia e infatti l’Italia non si trasformerà di una virgola per la sfida in programma questa sera al Mandela Forum di Firenze. La nostra Nazionale affronterà l’Argentina nella terza partita dei Mondiali 2018 di volley maschile e andrà a caccia della terza vittoria consecutiva per continuare a essere protagonista. Il CT Chicco Blengini si affiderà al medesimo sestetto titolare che ha travolto Giappone e Belgio, puntando sulle garanzie che riescono ad assicurare questi uomini e sulla loro grinta, fondamentale per mettere sotto l’Albiceleste guidata da Julio Velasco.

Simone Giannelli in cabina di regia chiamato a nuove magie dopo quelle confezionate contro i Red Dragons, Ivan Zaytsev opposto per continuare a picchiare bordate importanti, di banda la classe di Osmany Juantorena e la solidità di Filippo Lanza che sta salendo in quota, al centro stanno giocando davvero molto bene Simone Anzani e Daniele Mazzone, ovviamente Massimo Colaci è il nostro libero. Dall’altra parte della rete andranno tenuti in considerazione soprattutto il palleggiatore De Cecco, il martello Conte, il centrale Solé (se giocheranno titolari, il Maestro potrebbe cambiare idea a ridosso della partita).

Di seguito le probabili formazioni di Italia-Argentina, il sestetto titolare degli azzurri per la terza partita dei Mondiali 2018 di volley maschile:

ITALIA: Giannelli – Zaytsev, Juantorena – Lanza, Anzani – Mazzone, Colaci

ARGENTINA: De Cecco – Gonzalez (Lima), Poglajen – Conte, Solé – Loser, Gonzalez/Fernandez













Foto: Valerio Origo