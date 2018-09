Volley, Mondiali 2018: Italia-Argentina, l’infinito amarcord con Velasco. Il Guru che ha cambiato la pallavolo azzurra, tra trionfi e cultura dell’alibi

In Italia ci sarà sempre un prima e un dopo Julio Velasco, è l’uomo che ha rivoluzionato la storia della pallavolo nel nostro Paese, è colui che ha fatto conoscere a un’intera Nazione questa disciplina e che ha fatto gioire milioni di appassionati a suon di vittorie. La magia del Gabbiano d’Argento guidato da Pittera ai Mondiali 1978 gettò il seme, probabilmente molti bambini decisero in quell’occasione di iniziare a praticare volley ma fu poi il Guru maximo a creare la Generazione dei Fenomeni che tra le altre cose avrebbe vinto tre titoli iridati consecutivi (due con lui alla guida). Il Maestro di La Plata è semplicemente un’icona, un personaggio a tutto tondo davvero indimenticabile, conosciuto anche da chi non segue la pallavolo con grande assiduità, è l’uomo delle massime che hanno fatto epoca e che ancora oggi tuonano con tutto il loro fragore.

La cultura degli alibi è il suo vangelo in cui sono presenti altri passaggi validi ancora oggi: “gli schiacciatori non parlano dell’alzata, la risolvono”, “occhi di mucca e occhi di tigre” sono solo alcuni pilastri di un decalogo che ancora oggi fa impressione. Quel 1989, anno in cui sbarcò sulla panchina della nostra Nazionale, rappresenta in maniera indelebile l’anno zero di questo sport in Italia: senza di lui, incapace però di vincere l’agognato oro olimpico come tutti i suoi successori, probabilmente non saremmo quelli che siamo. E questa sera l’Italia affronterà proprio l’Argentina di Velasco ai Mondiali 2018 di volley maschile: terza partita della rassegna iridata per gli azzurri che, dopo aver surclassato Giappone e Belgio, vanno a caccia della terza vittoria consecutiva davanti ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze.

Gli azzurri se la vedranno contro la squadra di Velasco che al termine di questa rassegna iridata chiuderà la propria esperienza con l’Albiceleste e tornerà ad allenare nel nostro campionato, pronto per una nuova sfida alla guida di Modena. Chicco Blengini se la dovrà vedere con quello che è stato il suo maestro in diversi club e l’emozione sarà davvero tanta. L’Italia non dimenticherà mai Julio Velasco ma questa sera bisogna lasciarsi il passato alla spalle e puntare dritti al successo.













Foto: FIVB