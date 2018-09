Volley, Mondiali 2018: Italia-Argentina, match rovente contro il Guru Velasco! Gli azzurri vogliono la terza vittoria

Nuova bolgia al Mandela Forum di Firenze, ancora 7500 spettatori sugli spalti e ancora una grande Italia in campo per la terza partita dei Mondiali 2018 di volley maschile. Questa sera (ore 21.15) la nostra Nazionale affronterà l’Argentina in un incontro cruciale per il prosieguo dell’intera competizione: dopo i netti successi contro Giappone e Belgio, c’è bisogno di una nuova vittoria per alimentare ulteriormente le nostre speranze di qualificazione alla Final Six visto che tutti i risultati ottenuti nel capoluogo toscano si porteranno alla seconda fase quando la competizione entrerà davvero nel vivo.

Gli azzurri non possono sbagliare, soprattutto dopo aver messo in mostra un gioco davvero stellare nelle ultime due uscite: i Samurai e i Red Dragons sono stati letteralmente travolti dai ragazzi del CT Chicco Blengini che non vogliono più fermarsi, voglio ancora mostrare i muscoli e fare capire di essere una seria pretendente al titolo. La sempre affascinante sfida contro l’Albiceleste guidata da Julio Velasco, Guru della nostra pallavolo che trascinò la Generazione dei Fenomeni verso le massime vette internazionali, metterà a dura prova la nostra compagine che ora dovrà dimostrare non solo la propria caratura tecnica e il proprio strapotere fisico ma anche un’ottima tenuta mentale dopo le precedenti affermazioni che hanno sicuramente galvanizzato lo spogliatoio.

L’Italia parte con i favori del pronostico, i sudamericani non sembrano essere al massimo forma e le prime due partite lo hanno confermato: la netta sconfitta contro il Belgio e il sofferto successo sulla modesta Repubblica Dominicana hanno evidenziato le crepe dell’Argentina che però da un momento all’altro può comunque riemergere e crearci dei grattacapi. La nostra Nazionale non vorrà sicuramente fare sconti a nessuno e punta a regalare una grande gioia a tutto il pubblico, bisognerà insistere in attacco e sfruttare tutte le loro debolezze in difesa per avere la meglio: puntiamo ancora su una grande regia di Simone Giannelli, sulle bordate di Ivan Zaytsev, sul rendimento di Osmany Juantorena e Filippo Lanza, sperando che i centrali siano ancora al top.

Gli uomini più pericolosi dall’altra parte della rete? Sulla carta l’attaccante Facundo Conte e il palleggiatore Luciano De Cecco, attenzione a non sottovalutare il centrale Sebastian Solé e l’altro martello Poglajen oltre ovviamente a qualche invenzione di Julio Velasco in grado di cambiare le sorti della partita. Gli azzurri vogliono la terza vittoria consecutiva per lanciarsi poi verso i due match conclusivi della prima fase contro la Repubblica Dominicana e la Slovenia.

Foto: FIVB