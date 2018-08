F1, GP Italia 2018: qualifiche. A che ora cominciano e su che canale vederle in tv. Orari e palinsesto

Il weekend del GP d’Italia 2018 è entrato nel vivo con le prove libere del venerdì che sono servite per rompere il ghiaccio con la storica pista di Monza. Domani in qualifica si rinnoverà la sfida infinita tra i due pretendenti al titolo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, che vanno a caccia di una pole position che può fare la differenza in vista della domenica. Le previsioni meteo per la giornata di sabato sono discordanti perciò i team devono prepararsi anche ad un’eventuale qualifica bagnata che potrebbe favorire la Mercedes ed in particolare il britannico Lewis Hamilton. Sull’asciutto la Rossa parte da favorita grazie alla potenza della power unit ed all’efficacia in trazione all’uscita dalle chicane della pista brianzola.

La sessione di qualifica comincerà alle ore 15.00 con il semaforo verde del Q1 e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, TV8 e Rai 2, mentre sarà disponibile in streaming su Sky Go e Rai Play. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Italia 2018, 14esima tappa del Mondiale di Formula Uno.

SABATO 1 SETTEMBRE

Ore 15.00 Qualifiche GP Italia F1 (diretta tv su Rai 2, TV8, Sky Sport 1 e Sky Sport F1)

