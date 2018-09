LIVE Dudelange-Milan, Europa League 2019 in DIRETTA: 0-0 turnover per Gattuso, Caldara e Higuain dal 1′

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Dudelange-Milan, match valido per il gruppo F dell’Europa League 2018-2019. Allo Stade Josy Barthe avvio morbido per i rossoneri che se la vedranno contro la formazione lussemburghese, alla sua prima partecipazione in senso assoluto ad una rassegna continentale per club.

Un incontro agevole sulla carta per i rossoneri, a caccia di tre punti importanti prima di scontrarsi con i greci dell’Olimpiacos (la più temibile avversaria del girone F) e gli spagnoli del Real Betis. Gattuso, dopo la beffa col Napoli e la splendida vittoria con la Roma, ha portato a casa un punto col Cagliari ed ora guarda al match col Dudelange con la consapevolezza di dover ruotare i suoi elementi, sperimentando uomini e moduli senza perdere di vista l’obiettivo della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Vero è che il Diavolo non potrà permettersi distrazioni o pensare che tutto sarà facile perché nel calcio nulla è scontato. Per questo il tecnico rossonero si aspetta da parte di chi sarà in campo una prova degna di nota sia per iniziare con il piede giusto l’avventura europea e anche per rilanciarsi nel migliore dei modi in vista del campionato e dei prossimi impegni.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Dudelange-Milan, match valido per il gruppo F dell’Europa League 2018-2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00. Buon divertimento!

1′ I padroni di casa muovono il primo pallone del match con buona personalità.

INIZIO PRIMO TEMPO!!

20.55: Le squadre sono nel tunnel dello stadio lussemburghese pronte a scendere in campo.

20.45: 15′ al calcio d’inizio di questo incontro.

20.39: Non è la prima volta che il Milan affronta una squadra lussemburghese. Primo impegno nel 1962 (14-0 il risultato complessivo). Nel 1969 ci fu la sfida contro l’FC Avenir Beggen (8-0) e nel 1972 l’ultimo doppio incontro, contro il Differdange (7-1).

20.35: Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 21.00. Il direttore di gara sarà il serbo Jovanović. Assistenti Stojković e Mihajlović, quarto uomo Bogičević. Lukic e Siroki saranno i due addizionali.

20.30: Di fronte ecco il Dudelange del 37enne Dino Toppmöller, figlio di Klaus e vincolato al terzultimo posto nel campionato nazionale (6 punti ma due gare in meno) vincendo curiosamente le due gare in trasferta e perdendone altrettante in casa. A fare notizia, tuttavia, è la prima volta assoluta dei lussemburghesi in Europa League dopo aver affrontato ben 4 turni preliminari: fuori dalla Champions per mano del Vidi, il Dudelange ha eliminato i kosovari del Drita ma soprattutto Legia Varsvavia e Cluj dalle buone tradizioni europee

20.26: Si tratta del primo incrocio ufficiale nelle coppe europee tra Milan e Dudelange che, complice la recente fondazione nel 1991, non ha mai affrontato in Europa una società italiana. Sono invece 6 i precedenti tra i rossoneri e squadre lussemburghesi sulla scena continentale: Milan sempre vittorioso con 29 reti segnate e solo una incassata nei match disputati contro Union Lussemburgo, Avenir Beggen e Red Boys.

20.14: Vietato prendere sotto game il Dudelange, parola di Rino Gattuso. Riparte dal Lussemburgo la corsa in Europa League del Milan, eliminato nell’ultima edizione dall’Arsenal negli ottavi di finale. Rossoneri inseriti nel gruppo F insieme ai lussemburghesi, all’Olympiacos e al Betis Siviglia sulla strada della finalissima di Baku. Ancora una trasferta per il Milan dopo l’ultimo pareggio (1-1) raccolto a Cagliari, punto che ha portato a 4 il bottino in campionato. Occorre un salto di qualità a partire dall’impegno al “Josy Barthel”

20.11: Importante turnover tra le fila rossonere con Gattuso che schiera un 4-3-3 con Higuain affiancato da Borini e Castillejo mentre spetterà a Mauri dettare i tempi della manovra con Bertolacci e Bakayoko interni. In difesa, coppia centrale del futuro composta da Caldara e da Romagnoli mentre sugli esterni Abate e Laxalt. Tra i pali, la prima di Reina.

20.05: Di seguito le formazioni ufficiali:

DUDELANGE (4-4-2): Frising; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Couturier, Stélvio, Kruska; Turpel, Sinani. A disp. Pokar, Bonnefoi, Jensen, Stumpf, Jordanov, Melisse, Perez.

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Mauri, Bertolacci; Borini, Higuain, Castillejo. A disp. A. Donnarumma, G. Donnarumma, Calabria, Borini, Zapata, Biglia, Halilovic, Kessie.

20.01: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Dudelange-Milan, primo match dei rossoneri in questa Europa League 2018-2019.

