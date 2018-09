Dudelange-Milan, Europa League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

L’avventura del Milan in Europa League 2018-2019 parte dal Lussemburgo. Sarà il Dudelange il primo avversario dei rossoneri nel match che andrà in scena giovedì 20 settembre allo stadio Josy Barthel, un match inedito per il Milan, che proverà a mettere subito le cose in chiaro nel girone e a conquistare una preziosa vittoria esterna, che darebbe linfa alla rinascita di un club che da troppi anni ormai fatica a tornare tra le grandi d’Europa.

Gattuso, dopo la beffa col Napoli e la splendida vittoria con la Roma, ha portato a casa un punto col Cagliari ed ora guarda al match col Dudelange con la consapevolezza di dover ruotare i suoi elementi, sperimentando uomini e moduli senza perdere di vista l’obiettivo della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Spazio dunque al 4-3-3 con Reina tra i pali, Caldara e Romagnoli al centro della difesa, Abate e Laxalt sulle corsie difensive. Biglia sarà il vertice basso in mediana, con Kessié e Bakayoko nel ruolo di mezz’ali. Cutrone, infine, agirà da prima punta con Suso e Castillejo pronti ad ispirarne le giocate dalle fasce.

Toppmoller, coach dei lussemburghesi, si affiderà invece ad un accorto 4-5-1 con Biseva e Schnella davanti a Frising e con Malget ed El Hriti sulle fasce. Sinani, Cruz e Courturier agiranno in mediana, con Stolz e Melissé esterni a supporto dell’unica punta Turpel.

Di seguito, le probabili formazioni del match:

Dudelange (4-5-1): Frising; Malget, Biseva, Schnell, El Hriti; Stolz, Sinani, Cruz, Courturier, Melissé; Turpel. All.: Toppmoller.

Milan (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Kessié; Biglia, Bakayoko; Suso, Cutrone, Castillejo. All.: Gattuso.

Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 21.00. Sarà possibile guardare la partita in tv in chiaro su TV8 oppure, per gli abbonati alla piattaforma satellitare, su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’applicazione SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO

Giovedì 20 settembre – Europa League 2018-2019

Stadio Josy Barthel, ore 21.00: Dudelange-Milan (diretta tv su Sky Sport 1, Sky Calcio 2 e TV 8)













