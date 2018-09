Europa League 2019: Milan e Lazio costrette a vincere con Dudelange e Apollon in ottica qualificazione

Domani prenderà il via la fase finale dell’Europa League 2018-2019 con due compagini italiane presenti nella fase a gironi a 48 squadre: Milan e Lazio. L’Italia ha sperato fino all’ultimo di portare anche l’Atalanta nel lotto delle partecipanti ma i bergamaschi sono stati eliminati ai calci di rigore del play-off contro il Copenaghen.

Il Milan è stato inserito nel gruppo F con i greci dell’Olympiacos, gli spagnoli del Real Betis e gli esordienti lussemburghesi del Dudelange. Proprio questi ultimi saranno gli avversari dei rossoneri nella prima giornata che si disputerà domani in Lussemburgo. Sulla carta l’avversario di turno è il più debole del raggruppamento, perciò sarà fondamentale non perdere punti per poi giocarsi con maggiore serenità gli scontri diretti decisivi con Betis e Olympiacos, le vere rivali per la qualificazione ai sedicesimi (riservata alle prime due del girone). Gattuso punta molto su questa competizione ed infatti schiera una formazione con molti titolarissimi come Higuain e Suso, due armi offensive devastanti contro avversari di questo livello. L’unica vera insidia di questa sfida sarà l’approccio dei rossoneri, che dovranno evitare di affrontare questo match con la stessa intensità di Cagliari.

La Lazio è nel complicatissimo girone H insieme a Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon Limassol. Nella prima sfida della fase a gironi i laziali giocheranno in casa contro i ciprioti dell’Apollon, una partita da vincere a tutti i costi per non partire ad handicap in un raggruppamento davvero molto competitivo. Anche per la Lazio questo sarà il match più abbordabile dei sei che dovrà giocare in questa fase, perciò la vittoria è sostanzialmente d’obbligo per cominciare col piede giusto l’avventura europea di questa stagione. Simone Inzaghi sta però facendo i conti con un avvio di campionato a rilento in cui i suoi giocatori di punta non stanno brillando e sono palesemente indietro di condizione. Per l’incontro di domani sera il tecnico rivoluzionerà l’undici titolare rispetto al campionato italiano e schiererà i giocatori che sinora hanno avuto poco spazio come Proto, Murgia, Cataldi, Durmisi, Correa e Caicedo.













Foto: Mitch Gunn/ Shutterstock.com