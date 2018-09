Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia non puoi sbagliare contro la Polonia. Obbligatorio vincere

Questa sera l’Italia scende in campo a Bologna contro la Polonia nella prima partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2019. La squadra di coach Meo Sacchetti è obbligata a vincere contro una diretta rivale per uno dei tre posti che portano in Cina il prossimo anno. La situazione in classifica è favorevole all’Italia, ma è necessario un successo per non sprecare l’attuale vantaggio.

E’ un’Italia con molte novità rispetto alla prima parte delle Qualificazioni. Sarà la nazionale di Gigi Datome e Nicolò Melli, che ritornano in azzurro proprio per le partite con Polonia ed Ungheria, ma anche quella di Jeff Brooks, che ha ricevuto da poco il passaporto italiano ed esordirà subito questa sera. Sono loro tre le punte di diamante di coach Meo Sacchetti, senza dimenticare uno come Amedeo Della Valle, che aveva saltato per influenza la trasferta in Olanda (con sconfitta).

Gli azzurri si presentano con 10 punti (4 vittorie e 2 sconfitte) conquistati nella prima fase, mentre la Polonia porta alla seconda fase un bilancio di 3 vittorie e 3 pass falsi. Proprio per questo motivo questa diventa una sfida assolutamente da vincere e ne è consapevole anche Meo Sacchetti: “E’ una partita da vincere. Non guardiamo agli avversari ma a noi stessi e vogliamo giocare quella pallacanestro che fin qui abbiamo visto solo a sprazzi. I polacchi hanno una squadra di esperienza ma domani sarà alla nostra pallacanestro che dovremo badare”.

L’Italia arriva a questo appuntamento dopo alcune amichevoli, in particolare quelle in Germania nel Torneo di Amburgo, dove sono arrivate una sconfitta con la Repubblica Ceca e poi una bella vittoria con i padroni di casa. Anche i risultati di ieri hanno confermato che non ci sono partite facili (vedi Bulgaria-Francia) e dunque anche una Polonia senza Maciej Lampe, Damian Kulig e Jakub Wojciechowski non deve essere sottovalutata. Anche perchè i polacchi hanno alcuni giocatori pericolosi come Mateusz Ponitka ed AJ Slaughter.

I precedenti tra Italia e Polonia sono 44, con 31 vittorie azzurre e 12 successi polacchi. L’ultimo scontro risale ad un’amichevole di quattro anni fa in un torneo in Macedonia e l’Italia vinse 73-65. Una vittoria assolutamente da ripetere questa sera.

Credit: Ciamillo