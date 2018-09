Italia-Polonia basket, Qualificazioni Mondiali 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

L’Italbasket è pronta per il debutto nel secondo round delle Qualificazioni Mondiali 2019 contro la Polonia. Questa sera al PalaDozza di Bologna alle ore 20.15 andrà in scena un match delicato per gli azzurri se vogliono continuare il cammino verso la rassegna iridata in Cina.

L’Italia riparte dalla seconda posizione in classifica del raggruppamento J (ricordiamo che nella seconda fase si portano dietro i risultati del round precedente) alle spalle della sola Lituania, attualmente a punteggio pieno. I polacchi invece nella prima fase hanno ottenuto una vittoria in meno della nostra Nazionale, dunque si trovano al terzo posto insieme a Olanda, Croazia e Ungheria con una lunghezza di svantaggio. Suscita interesse la presenza di Jeff Brooks, che calcherà il parquet per la prima volta con la divisa azzurra addosso. Tra i 12 convocati dal ct Meo Sacchetti tornano in campo Nicolò Melli e Gigi Datome, rinforzando qualitativamente il roster, ma attenzione a non sottovalutare gli avversari: Mateusz Ponitka (oltre 13 punti di media nella prima fase) e A.J. Slaughter sono alcuni tra i nomi dei rivali più forti.

Palla a due di Italia-Polonia alle ore 20.15 di stasera, venerdì 14 settembre, al PalaDozza di Bologna. Il match valido per le Qualificazioni Mondiali 2019 sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport HD e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sarà inoltre possibile seguirla insieme a noi, dato che OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti e in tempo reale, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma completo.

Venerdì 14 settembre

20.15 Italia-Polonia – Qualificazioni Mondiali 2019 – PalaDozza, Bologna













luca.montanari@oasport.it

Credit: Ciamillo