LIVE Basket, Italia-Polonia, Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA: sfida delicatissima, Sacchetti si affida a Melli, Datome e Brooks

Buona serata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Polonia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaDozza di Bologna è preannunciato il tutto esaurito per la prima sfida della seconda fase delle eliminatorie che porteranno nell’Oriente del mondo il prossimo anno.

Molto ha fatto parlare l’esordio di Jeff Brooks, che ha ricevuto il passaporto italiano, acquisito per matrimonio, negli scorsi giorni ed è stato inserito da Meo Sacchetti nella lista dei 12 che scenderanno in campo stasera. Brooks, che dopo la nazionale tornerà ad aggregarsi all’Olimpia Milano, si aggiunge così come arma offensiva a un arsenale che, per questa finestra di qualificazioni, torna a comprendere Gigi Datome e Nicolò Melli. La coppia azzurra del Fenerbahce proverà a far sentire alta la propria voce. L’Italia potrà giovarsi dell’assenza sotto canestro, da parte polacca, sia di Jakub Wojciechowski che soprattutto di Maciej Lampe, entrambi fermi per infortunio questa sera. Qualche problema in più potremmo averlo col discorso legato ai piccoli: se è vero che le qualità di Amedeo Della Valle e Pietro Aradori non si discutono, dall’altra parte c’è uno dei migliori giocatori della scorsa stagione in Liga ACB spagnola, ossia Mateusz Ponitka, possessore di un ampio bagaglio tecnico e di gran velocità entrando nell’arco dei 6.75. Da non sottovalutare neppure la presenza di AJ Slaughter, che da qualche tempo ha sposato la causa polacca. Gli azzurri ripartono dalle 4 vittorie e 2 sconfitte della prima fase, mentre i polacchi hanno identico record in fatto di successi e rovesci.

L’appuntamento con la palla a due è per le ore 20:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OASport!

Credit: Ciamillo