Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: i francesi cadono in Bulgaria, Germania e Grecia a punteggio pieno nel girone L

E’ cominciata la prima giornata del secondo round di Qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. In campo tra oggi pomeriggio e stasera le nazionali appartenenti ai gironi K e L, domani invece toccherà alle squadre inserite nei gruppi I e J, quest’ultimo in cui è presente anche l’Italbasket. Primo colpo di scena del settimo turno il successo della Bulgaria contro la Francia per 74-68, con i transalpini che ora devono condividere la leadership del girone insieme alla Repubblica Ceca. Nell’altro raggruppamento invece continua il percorso netto di Germania e Grecia, che superano rispettivamente Estonia e Serbia, quest’ultima orfana di molti elementi importanti che militano in NBA. Andiamo dunque a condurre un riepilogo dei primi match della finestra di settembre dedicata alle nazionali. Ricordiamo che accedono alla rassegna iridata le prime tre di ogni girone.

GIRONE K

Colpaccio della Bulgaria contro la Francia, con la vittoria per 74-68 tra le mura amiche in un match equilibrato fino agli ultimi tre minuti. I padroni di casa approfittano delle pesanti assenze dei tanti transalpini che militano in NBA. Il solo Nicolas Batum (17 punti per il giocatore degli Charlotte Hornets) non è bastato ad evitare la sconfitta; trascinatori della nazionale bulgara Dee Bost (17) e Dimitar Dimitrov (16).

La Repubblica Ceca aggancia in vetta al girone i transalpini grazie al successo casalingo per soli due punti contro la Russia, 80-78. Gli ospiti si portano avanti prima della sirena dell’intervallo lungo, aumentando il vantaggio fino ad un massimo di 9 punti a metà del terzo periodo, ma i cechi si rifanno immediatamente sotto. Ultima frazione di gioco punto a punto, con la formazione di casa che ha la meglio grazie all’errore dall’arco dei tre punti del russo Aleksei Shved. Top scorer Jahomir Bohacik (Repubblica Ceca) con 19 punti, mentre Dmitry Khvostov è il miglior realizzatore degli avversari (18).

Finale thriller a Espoo durante l’incontro tra Finlandia e Bosnia&Erzegovina. Dopo che la nazionale dell’Europa del Nord ha dominato per tre periodi, gli ospiti sfiorano una clamorosa rimonta con un parziale di 15-32 negli ultimi 10 minuti di gioco. Il match si conclude sul risultato di 85-81 a favore dei finlandesi ma i bosniaci si sono avvicinati fino a ridurre lo svantaggio a tre lunghezze (81-78) a 1:19 dall’ultima sirena. Mattatore dell’incontro Sasu Salin (Finlandia), con 27 punti e 6/8 da tre.

7a giornata: Bulgaria-Francia 74-68; Repubblica Ceca-Russia 80-78; Finlandia-Bosnia&Erzegovina 85-81

CLASSIFICA: Francia e Repubblica Ceca 13; Finlandia 11; Russia e Bulgaria 10; Bosnia&Erzegovina 9

GIRONE L

Tutto facile per la Germania che in trasferta surclassa l’Estonia col punteggio finale di 43-86. Partita senza storia dal primo all’ultimo minuto, i tedeschi raggiungono un massimo vantaggio che tocca addirittura quota 49 punti. Dennis Schroder top scorer con 18 punti, da segnalare anche 10 assist da parte dello stesso numero 17 della nazionale allenata da Henrik Rodl.

Dopo essere passata in vantaggio a fine terzo periodo e aver gestito il margine di distacco per la prima metà dell’ultimo quarto, l’Israele viene sconfitta in casa per mano della Georgia. Prima frazione di gioco piuttosto equilibrata, ma nei 10 minuti successivi gli ospiti allungano a +12. Grande prova di forza dunque da parte del quintetto di David-Oded Kattache, che riesce a completare la rimonta entro la fine del terzo quarto. Tuttavia gli israeliani sono costretti ad alzare bandiera bianca nell’ultimo giro di lancetta a causa dei quattro punti di Tornike Shengelia (22 in totale), fissando il risultato sull’80-85 a favore della nazionale biancorossa.

Oltre alla Germania resta a punteggio pieno anche la Grecia, che supera per 70-63 la Serbia orfana degli NBAers Nikola Jokic (Denver Nuggets), Milos Teodosic e Boban Marjanovic (Los Angeles Clippers). Primi due quarti ricchi di emozioni, con le due rappresentative che si scambiano continuamente la ledership. Nel terzo periodo pare che gli ellenici abbiano piazzato il break decisivo, aumentando il divario fino a 12 punti, ma entro lo scadere dei 30 minuti di gioco i balcanici si riportano sotto. Nell’ultima frazione la nazionale slava riesce ad acciuffare il pareggio provvisorio, ma senza passare in vantaggio. Il break di 6-0 da parte dei greci a metà quarto stronca le ambizioni di vittoria dei rivali. Il serbo Bogdan Bogdanovic è il miglior realizzatore del match (19 punti), fondamentale la presenza nella Grecia di Nick Calathes, autore di 15 punti.

7a giornata: Estonia-Germania 43-86; Israele-Georgia 80-85; Grecia-Serbia 70-63

CLASSIFICA: Germania, Grecia 14; Serbia 11; Gerogia, Israele 10; Estonia 9

