Lituania-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

La Nazionale italiana di basket chiuderà oggi, lunedì 25 febbraio, il proprio cammino nelle qualificazioni al Mondiale 2019, che si svolgerà in Cina ad inizio settembre. La formazione allenata da Meo Sacchetti ha messo al sicuro la partecipazione alla prossima rassegna iridata superando nettamente l’Ungheria nella serata di venerdì e scenderà in campo questa sera contro la Lituania libera da qualsiasi tipo di pressione.

Anche la formazione lituana è già qualificata per la Cina. La partita sarà quindi l’occasione perfetta per i due allenatori per sperimentare nuove soluzioni e per concedere spazio a giocatori meno impegnati, alla ricerca di valide alternative in vista dei prossimi appuntamenti. Soprattutto Sacchetti potrà far ruotare nella maniera più disinvolta possibile i propri uomini, incominciando a raccogliere risposte per risolvere l’enigma delle convocazioni per la rassegna iridata.

La partita tra Lituania ed Italia, incontro conclusivo della seconda fase delle qualificazioni al Mondiale 2019, si giocherà questa sera alle ore 18.30 presso la Svyturio Arena di Klaipeda. La sfida sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (canale 201) e in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere davvero nulla. Di seguito il programma completo.

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO

ore 18.30 Lituania-Italia

diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), diretta streaming su Sky Go

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

