MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 5 agosto si disputa il GP di Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul tracciato di Brno andrà in scena una gara determinante per le sorti del campionato, la prima dopo la pausa estiva e quella che segna l’inizio della seconda parte di stagione. Si preannuncia grande spettacolo e gli italiani vogliono essere grandi protagonisti: Andrea Dovizioso scatterà infatti dalla pole position affiancato da Valentino Rossi. Divertimento assicurato con il forlivese che vuole riscattarsi dopo qualche uscita a vuoto e con il Dottore a caccia di una magia su uno dei suoi circuiti preferiti: le Ducati sembrano davvero molto prestazionali a Brno, la Yamaha ha dato dei segnali di rinascita e il centauro di Tavullia vuole subito approfittarne.

I nostri due portacolori riusciranno a contrastare il solito Marc Marquez che scatterà con l’obiettivo di mettere un ulteriore sigillo alla stagione e di allungare ulteriormente in classifica generale? Da tenere in considerazione anche Danilo Petrucci e altri possibili outsider che potrebbe emergere in una gara davvero molto intensa e sicuramente emozionante in cui può succedere di tutto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 5 AGOSTO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP REPUBBLICA CECA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Il GP di Repubblica Ceca sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Disponibile la diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













