LIVE MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA: gara. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso si giocano la vittoria!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di MotoGP del GP della Repubblica Ceca. Italiani all’assalto! Andrea Dovizioso ha stampato una pole position d’autore ieri, come non gli capitava da quasi due anni. Il pilota della Ducati è deciso ad invertire la rotta di una stagione fin qui al di sotto delle aspettative e a Brno cercherà la vittoria. Proverà a farlo anche Valentino Rossi, che partirà dalla seconda posizione per superare una volta di più i limiti della sua Yamaha. Occhio, però, al solito Marc Marquez, terzo ma ovviamente uomo da battere in ottica gara.

La gara di MotoGP inizierà alle 14.00: noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo m5inuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di MotoGP del GP della Repubblica Ceca!

Le qualifiche – Il programma













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI