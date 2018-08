LIVE MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA: warm-up. Valentino Rossi sceglie la gomma ideale per la gara

Dopo le vibranti qualifiche di ieri del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 di MotoGP, che ci hanno consegnato una prima fila con Andrea Dovizioso in pole position, con Valentino Rossi e Marc Marquez, è tempo di Warm-up a Brno. I piloti avranno a disposizione venti minuti per apportare le ultime modifiche alle rispettive moto e, non ultimo, scegliere le gomme giuste in vista della gara.

Le alte temperature che si sono riscontrare in questi giorni sul tracciato ceco hanno posto gli pneumatici al centro dell’attenzione e vero ago della bilancia. Valentino Rossi, per esempio, ha spiegato che teme di vedere un declino delle proprie coperture dopo pochi giri, per cui la scelta sarà delle gomme giuste sarà fondamentale. Marc Marquez, che ha dimostrato di avere un notevole passo gara, sembra indirizzato verso una doppia gomma Hard, mentre il poleman, Andrea Dovizioso, vuole sfruttare un ritrovato feeling con la sua Desmosedici.

Il Warm-up, come consuetudine, prenderà il via alle ore 9.40 e garantirà venti minuti per gli ultimi accorgimenti per piloti e ingegneri. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE dell’ultimo turno prima della gara di Brno, per capire chi si presenterà nel migliore dei modi sulla griglia di partenza.













9.46 Si lancia Rossi per il suo primo giro, mentre Lorenzo sta abbattendo il suo crono, ha mezzo secondo di vantaggio al T2, 658 al T3, chiude in 1:56.273

9.45 Il primo tempo lo fa segnare Jorge Lorenzo in 1:57.065

9.44 Lungo nella ghiaia per Andrea Iannone in curva 5. Niente di grave per il pilota, ma moto ferma e ora da spingere per tornare sul tracciato

9.43 Lavori già iniziati in casa Yamaha che spera in una temperatura più clemente per non andare in sofferenza con le gomme

9.42 Dovizioso è ancora fermo ai box, se la prende comoda il romagnolo che sa di avere una gran moto in questo fine settimana

9.41 Subito tutti in pista per capire le condizioni della pista. Siamo già a 29° di temperatura ma qualche nuvola potrebbe non fare salire la colonnina di Mercurio fino ai livelli di ieri. La Yamaha proprio per questo incrocia le dita

9.40 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA IL WARM-UP DELLA MOTOGP!!!

9.39 Un minuto al via del Warm-up della MotoGP!

9.38 Jorge Lorenzo non è distante dai migliori e ha fatto capire di trovarsi bene sulla pista ceca. Sarà anche lui nella bagarre vittoria oggi?

9.36 Il poleman, tuttavia, è Andrea Dovizioso, che ha dimostrato di avere sia velocità nel giro secco sia un ottimo passo gara. Da tempo non si vedeva il forlivese così in palla, oggi ha grandi chance di vittoria!

DOVI, DOVI, DOVI, DOVI 🥊 Many tried, but only one man could come out on top in #MotoGP qualifying 💪@AndreaDovizioso 👏 pic.twitter.com/iy2GCdtnOM — MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) August 4, 2018

9.34 Valentino Rossi ha spiegato che il merito del suo secondo posto deriva dal cambio di set-up realizzato proprio in extremis

“We improved the balance” – @ValeYellow46 The ‘Doctor’ starts second and he says he may need to, foreseeing a more difficult day on Sunday#MotoGP | #CzechGP 📰 https://t.co/0XgKAb7znm pic.twitter.com/OzZAkKsLeT — MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) August 4, 2018

9.32 Nonostante le difficoltà, Maverick Vinales è carico per la gara di oggi. La sua M1, tuttavia, non sta assecondando il suo stile di guida

9.30 Un bellissimo on board con Danilo Petrucci, che ha dimostrato di essere in gran spolvero in questo fine settimana e oggi scatterà dalla seconda fila

9.28 In casa Yamaha tutto è ancora da scrivere e decidere. Rossi ha centrato un ottimo secondo posto, mentre Vinales ha fatto davvero fatica e partirà dalla quarta fila. La questione gomme è ancora aperta e sarà l’ago della bilancia della giornata

9.26 Uno splendido rallenty di Marc Marquez. Solo terzo ieri lo spagnolo, ma sul passo gara ha fatto letteralmente paura

Just casually dragging your elbow on the ground at 190km/h…as you do 🔥🔥🔥@marcmarquez93 💪 pic.twitter.com/0m9euxqxQq — MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) August 5, 2018

9.24 Riparte la stagione, dunque, dopo la veloce sosta estiva. Andiamo a rivedere un breve riassunto di quanto accaduto fino ad ora

Started at Round 1, now we here… 🏁 This is how #MotoGP made it to round 10 in 2018 🔥 pic.twitter.com/hYEMtRyUJ0 — MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) August 4, 2018

9.22 Ecco la splendida cornice di pubblico sul tracciato di Brno. Come sempre tantissimi tifosi, calorosi e colorati

Dobré ráno, Brno! 🇨🇿 It's race day and we are ready for action! ✊#CzechGP pic.twitter.com/mcX90PWbiP — MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) August 5, 2018

9.20 Bentornati a Brno! Inizia la domenica del GP della Repubblica Ceca! Tra 20 minuti si parte con il Warm-up per definire gli ultimi dettagli in vista della gara delle ore 14.00

