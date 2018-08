LIVE Ginnastica, Europei 2018: qualificazioni seniores in DIRETTA. L’Italia vuole la finale, parata di big in serata. Si parte col botto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di ginnastica artistica: oggi giovedì 2 agosto si incomincia a Glasgow con le qualificazioni seniores. Si parte subito col botto all’SSE Hydro della metropoli scozzese, ci aspetta una giornata infinita al termine della quale conosceremo tutte le qualificate alle varie Finali in programma nel weekend: l’Italia vuole accedere all’atto conclusivo della gara a squadre, ma la missione non sarà semplicissima. Le azzurre sono attese da una serata davvero impegnativa nell’impianto che nel 2015 ci portò in dote il pass per le Olimpiadi di Rio 2016.

Sofia Busato, Giada Grisetti, Martina Basile, Caterina Cereghetti, Francesca Noemi Linari scenderanno in pedana alle ore 20.00 insieme a tutte le altre big del circuito: la Russia di Angelina Melnikova, la Gran Bretagna priva delle sorelle Downie, la Germania di Pauline Schaefer e Kim Bui, la Francia di Melanie De Jesus e Coline Devillard, la ormai decaduta Romania, la Svizzera priva di Steingruber e l’Ungheria di Kovacs. Un parterre di lusso pronto a regalarci emozioni e a strappare i pass per le finali, anticipato però dall’Olanda di Sanne Wevers e dal Belgio di Nina Derwael che invece gareggeranno nel pomeriggio. Si incomincerà già alle ore 11.00 con la prima suddivisione dove però non vedremo delle big.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di ginnastica artistica, oggi 2 agosto vanno in scena le qualificazioni seniores: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 e si va avanti fino alle 22.00. Buon divertimento a tutti.

