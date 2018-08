LIVE European Championships 2018 in DIRETTA: ginnastica, canottaggio e ciclismo su pista. Italia subito arrembante!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (giovedì 2 agosto): oggi incomincia la neonata competizione multisportiva che raccoglie gli Europei di diverse discipline. La grande novità stagionale debutta con ginnastica artistica, canottaggio e ciclismo su pista: all’SSE Hydro spazio alle qualifiche delle seniores, nel bacino d’acqua di Glasgow sotto con batterie e ripescaggi, nel Velodromo della metropoli scozzese andranno in scena le eliminatorie dell’inseguimento a squadra. Non ci sarà davvero un momento di tregua in una giornata ricchissima e davvero molto appassionante in cui non bisognerà perdersi nemmeno un minuto.

Il quintetto femminile di ginnastica artistica cercherà di raggiungere la finale a squadra e Sofia Busato proverà ad agguantare l’atto conclusivo al volteggio. I nostri equipaggi di canottaggio andranno a caccia di una qualificazione di massa alle semifinali. I quartetti dell’inseguimento si sono presentati in Scozia con l’obiettivo di conquistare delle medaglie e vogliono subito fare bene.

Si inizia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 22.00.













