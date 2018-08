Ginnastica, Europei 2018: qualifiche da sballo, serata tutti contro tutti. L’Italia ci prova, Russia con Melnikova. Francia e Gran Bretagna alla finestra

Ormai è tutto pronto all’SSE Hydro di Glasgow dove giovedì 2 agosto incominceranno gli Europei 2018 di ginnastica artistica. Si parte subito forte con le qualifiche delle seniores: la rassegna entra nel vivo, si preannuncia la solita giornata infinita del tutti contro tutti per acciuffare i posti in palio per le Finali (quest’anno soltanto a squadre e di specialità, l’all-around non è previsto). Si incomincia alle ore 11.00 con la prima suddivisione e il livello delle atlete in pedana salirà man mano nel corso della giornata, nel tardo pomeriggio ci gusteremo l’Olanda di Sanne Wevers (la Campionessa Olimpica alla trave cercherà di trascinare le oranjes ma dovrà fare a meno dell’infortunata Eythora Thorsdottir) e il Belgio di Nina Derwael (la Campionessa d’Europa alle parallele cercherà di tirare fuori il massimo dalle Yellow Tigers).

Poi, dalle ore 20.00, lo spettacolo più atteso: le migliori 8 Nazioni in circolazione (quelle che due anni fa disputarono l’atto conclusivo) si fronteggeranno in una quarta suddivisione da sballo. Il succo della giornata si concentrerà in quelle due ore dove le big incanteranno il pubblico dell’impianto dove si sono disputati i Mondiali 2015. Nell’ultimo gruppo ci sarà anche l’Italia che non ha grandi velleità per questa rassegna continentale visti gli infortuni che hanno decimato la nostra formazione: ci presenteremo con un quintetto lontano da quello tipo e con l’obiettivo di raggiungere almeno la finale, un obiettivo comunque concreto e che può essere alla portata delle ragazze di Enrico Casella. A livello individuale ci giochiamo tutto con Sofia Busato che ha nelle gambe due ottimi salti e che può puntare alla finale al volteggio per poi giocarsi delle chance importanti domenica pomeriggio. Per il resto Giada Grisetti, Francesca Noemi Linari, Martina Basile e Caterina Cereghetti (tutte già viste ai recenti Giochi del Mediterraneo) proveranno a difendersi e a ben figurare.

Difficile per il momento intravedere la grande favorita per la conquista dell’oro a squadra. La Russia ha deciso infatti di lasciare a casa le varie Mustafina, Komova, Eremina, Kharenkova per vari problemi fisici e dunque si affida ad Angelina Melnikova, capitano indiscusso che punterà anche a confermare il titolo al corpo libero. La formazione dei Rodionenko dovrà dunque stare particolarmente attenta a un’arrembante Francia che con il fenomeno completo Melanie De Jesus Dos Santos, la Campionessa d’Europa al volteggio Coline Devillard, la solida Marine Boyer può davvero puntare al podio. La Gran Bretagna avrà però il vantaggio di giocare anche se le assenze di Claudia Fragapane ed Ellie Downie peseranno, tutti i riflettori saranno puntati su Rebecca Downie che insegue il terzo trionfo continentale alle parallele.

Da non sottovalutare la Germania che può contare su Pauline Schaefer (Campionessa del Mondo alla trave) e sulla veterana Kim Bui anche se l’assenza di Ellie Seitz si farà sentire in casa teutonica. La nobile decaduta Romania non ha molto da giocarsi senza Larisa Iordache, un occhio alla bella Ungheria di Kovacs, Devai e Bogzoego mentre la Svizzera non dovrebbe poter fare molto visto che sarà assente l’infortunata Giulia Steingruber.