Ginnastica, Europei 2018: il programma di giovedì 2 agosto e le italiane in gara. Orario d’inizio e tv: spazio alle qualifiche

Giovedì 2 agosto incominceranno gli Europei 2018 di ginnastica artistica: si incomincia subito con le qualificazioni seniores, le ragazze scenderanno in pedana all’SSE Hydro di Glasgow per staccare i pass per le finali che si disputeranno poi nel weekend. L’Italia cercherà di essere subito protagonista ma la giornata non sarà assolutamente semplice: gareggeremo con una formazione lontana da quella tipo, essere tra le migliori otto a fine serata non sarà così scontato anche se la Nazionale di Enrico Casella ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo. Attenzione poi a Sofia Busato che punta alla finale di specialità al volteggio. Ad affiancare la comasca ci saranno Giada Grisetti, Martina Basile, Caterina Cereghetti e Francesca Noemi Linari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di giovedì 2 agosto agli Europei 2018 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due ed RaiSport) ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eusport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 2 AGOSTO:

11.00-12.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Prima suddivisione

14.15-16.05 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Seconda suddivisione

17.00-18.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Terza suddivisione. Spiccano Olanda e Belgio

20.00-21.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Quarta suddivisione (con ITALIA: Sofia Busato, Martina Basile, Giada Grisetti, Caterina Cereghetti, Francesca Noemi Linari). Ci saranno anche Russia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Romania, Svizzera, Ungheria.

EUROPEI 2018: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

La prima e la quarta suddivisione saranno visibili solo in diretta streaming su Eurosport Player (a pagamento).

La seconda e la terza suddivisione saranno trasmesse anche in diretta tv su Eurosport 2.

L’evento sarà visibile anche su RaiSport e Rai Due ma il palinsesto prevede l’alternanza con altri eventi sportivi e altre trasmissione.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio per non perdersi davvero nulla. Ci aspettano 10 ore di full immersion!