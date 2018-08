LIVE Ginnastica, Europei 2018: qualifiche juniores in DIRETTA. L’Italia vuole vincere con la squadra! Battaglia campale contro Russia e Francia, Fate per la magia

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS (VENERDI’ 3 AGOSTO)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di ginnastica artistica. Oggi venerdì 3 agosto spazio alle qualificazioni delle juniores ma oggi si assegnano subito le medaglie visto che l’eliminatoria definirà anche il podio della gara a squadre e quello del concorso generale individuale. L’Italia vuole subito essere protagonista e cercherà di fare saltare il banco con le fenomenali Fate che cercano la magia: la nostra classe 2003 ha tutte le carte in regola per farci sognare, le ragazze di Enrico Casella possono puntare al trionfo ma sono chiamate a un duello durissimo contro Russia e Francia.

Le nostre under 16 avranno il compito di riscattare la prestazione delle seniores ieri escluse dalla Finale a squadre e di regalarci delle gioie: sono loro il futuro della nostra ginnastica. Giorgia Villa, Elisa Iorio e Asia d’Amato possono puntare anche alle medaglie dell’all-around ma se la dovranno vedere con la temibile Kseniia Klimenko, un avversario davvero molto duro da battere. L’Italia, il cui quintetto è completato da Alice d’Amato e Alessia Federici, scenderà in pedana alle ore 14.15 già sapendo il risultato di Russia e Francia che gareggeranno alle ore 11.00. In palio i posti per le Finali di Specialità in programma domenica mattina.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche juniores agli Europei 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 e si terminerà attorno alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

11.00 Le ginnaste si presentano alla giuria, via ai classici minuti di riscaldamento. Sta per iniziare la prima suddivisione.

10.57 Ricordiamo il format di gara: 5-4-3. Ogni squadra schiera cinque ginnaste ma solo quattro salgono su ogni attrezzo e solo i tre migliori punteggi vengono considerati ai fini della classifica. Oggi si assegnano direttamente le medaglie della gara a squadre e del concorso generale individuale, domenica mattina invece le Finali di Specialità a cui parteciperanno le migliori otto ginnaste.

10.54 Nella prima rotazione: la Francia alle parallele, la Russia alla trave, Polonia al corpo libero e Austria al volteggio. La Russia si affida soprattutto al fenomeno Kseniia Klimenko, ragazza fortissima che può davvero fare la differenza. La Francia punta sulla discreta Carolann Heduit.

10.52 L’Italia si affiderà a Giorgia Villa, Asia d’Amato, Alice d’Amato, Elisa Iorio e Alessia Federici: quattro classe 2003 e una 2004. Le Fate sognano la magia per coronarsi tra le giovani prima del grande salto di categoria.

10.50 Dieci minuti all’inizio della gara, ormai è tutto pronto all’SSE Hydro.

10.48 L’Italia scenderà in pedana invece alle ore 14.15, dunque sapendo il risultato delle rivali. Con noi ci sarà anche la Gran Bretagna, altra possibile pretendente per il podio.

10.46 In prima suddivisione gireranno infatti Francia e Russia, cioè le avversarie dirette dell’Italia per la conquista della medaglia d’oro! Le azzurrine sono particolarmente aggressive e motivate a conquistare il titolo, il nostro quintetto vuole il trionfo.

10.44 Si incomincerà alle ore 11.00 con la prima suddivisione, poi si andrà avanti fino alle 21.00 ma la situazione ci sarà chiara fin dai primi due gruppi.

10.42 Oggi dunque spazio alle under 16 che si giocano subito le medaglie. Le qualifiche, infatti, definiranno anche il podio del concorso a squadre e del concorso generale individuale.

10.40 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni juniores agli Europei 2018 di ginnastica artistica.