LIVE F1, GP Belgio 2018 in DIRETTA. La gara in tempo reale, aggiornamenti giro dopo giro

Alle ore 15.10 scatterà il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps non si scherza più, il momento dell’atteso duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton è arrivato: il britannico scatterà dalla pole position conquistata sotto l’acqua, affiancato dal tedesco in seconda posizione. Finalmente è arrivato il momento del testa a testa tra i due contendenti per il titolo iridato: il pilota della Mercedes vanta 24 punti di vantaggio in classifica generale e punta all’allungo, l’uomo della Ferrari cerca il successo per ridurre il distacco e tenere aperti i conti.

Ne vedremo delle belle sullo storico tracciato delle Ardenne, il Mondiale potrebbe essere a una svolta decisiva. Non ci saranno variabili esterne visto che si gareggerà sull’asciutto e non c’è il minimo rischio pioggia, non ci saranno gli aiuti dei compagni perché Sebastian Vettel e Valtteri Bottas scatteranno sesto e ultimo. Solo Hamilton contro Vettel, Vettel contro Hamilton.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.10. Buon divertimento a tutti.













Griglia di partenza

CLICCA F5 (DA DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVI MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.00 La partenza sarà un momento decisivo della gara. Vettel dovrà cercare di attaccare Hamilton. La Ferrari, pur avendo (sulla carta) un passo migliore, dovrebbe superare in pista la Mercedes e sappiamo come non sia semplice con un mastino come il britannico. Attenzione però alla strategia.

14.57 Saranno 44 i giri da percorrere. Sulla carta i top-team dovrebbero effettuare una sola sosta.

14.55 Inno nazionale del Belgio. Piloti schierati sul rettilineo d’arrivo.

14.55 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del GP del Belgio 2018 di F1. Si comincia alle 15.10!

FOTOCATTAGNI