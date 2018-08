MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: gara rinviata a Silverstone, pista impraticabile per pioggia! Il nuovo programma e gli orari

Il GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP, è stato rinviato. La partenza era prevista per le ore 12.30 ma a Silverstone continua a piovere in maniera insistente e le condizioni della pista non permettono uno svolgimento regolare della gara: i piloti, arrivati sulla griglia dopo il giro di schieramento, hanno parlato a lungo con gli organizzatori ritenendo che il tracciato non fosse sicuro e a quel punto la Dorna ha optato per un posticipo dell’evento anche se per il momento non si sa a che ora.

La gara, a inizio anno schedulata alle ore 14.00 italiane, ieri era stata anticipata alle ore 12.30 proprio per evitare le peggiori condizioni meteo (qualifiche molto problematiche con tanto di grave infortunio di Tito Rabat). La pioggia però non ha dato tregua e dunque non si è potuti scendere in pista. Il nuovo asfalto di Silverstone, rifatto pochi mesi fa, non è perfetto e presenta diverse buche che si allagano facilmente e che dunque creano parecchi problemi ai piloti, generando una condizione di assoluto pericolo.

I piloti sono attualmente ai box, la safety car ha effettuato alcuni giri di verifica ed è impossibile girare. Vedremo se la situazione muterà nei prossimi minuti anche se le previsioni meteo parlano di un ulteriore peggioramento. Ricordiamo che alle ore 14.00 è prevista la gara della Moto3 e alle ore 15.30 quella della Moto2, verosimilmente slittate a loro volta. Si gareggerà a Silverstone o la gara rischia di essere cancellata definitivamente?

AGGIORNAMENTO 13.19: Domani sicuramente non si correrà. O si corre oggi oppure niente. Si aspetta per vedere se il tempo cambia.

AGGIORNAMENTO 13.02: Fissata una riunione per le 13.30. Si dovrà decidere se andare per la cancellazione dell’evento o per il rinvio a domani.

AGGIORNAMENTO 12.58: Si parla di un possibile rinvio a domani!













Foto: Valerio Origo