Fantacalcio 2018-2019: i consigli per l’asta e le possibili sorprese. Le rose e i voti al calciomercato

Mancano poche ore all’inizio della seconda giornata della Serie A 2018-2019 che scatterà alle ore 18.00 con Juventus-Lazio, ultimi momenti a disposizione per tutti i magic allenatori che vogliono mettere a posto la propria rosa in vista del nuovo turno del Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si sviluppa in parallelo al massimo campionato italiano. Molte leghe, compresa quella ufficiale della Gazzetta dello Sport, hanno deciso di lasciare aperto il mercato per queste prime tornate e dunque c’è ancora tempo per apportare delle correzioni alla propria formazione, comprare gli uomini migliori, modificare il proprio assetto con l’obiettivo naturalmente di sbaragliare la concorrenza.

Molti appassionati del Fantacalcio, però, devono ancora iniziare la propria avventura nel torneo, magari hanno rinviato il proprio inizio al mese di settembre dopo questi primi due turni ancora un po’ estivi. La corsa all’allestimento della migliore rosa possibile è allora ancora nel pieno, il momento dell’asta si avvicina, a suon di magic milioni sarà battaglia per accaparrarsi i migliori uomini. OASport vi fornisce tutti consigli per l’asta, alla caccia delle possibili sorprese, con tutte le quotazioni dei calciatori e tutte le rose delle squadre.

Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com