Fantacalcio, chi schierare e chi evitare nella prossima giornata (3-6 novembre): consigli, certezze e possibili sorprese

La Serie A 2023/2024 sta ufficialmente per tornare. La massima serie italiana è pronta a regalare emozioni e lo farà con l’undicesima giornata. Occhio alle tantissime partite estremamente interessanti ma anche e soprattutto al Fantacalcio. Il fantasy game più amato, seguito e giocato dagli italiani tornerà anche nel corso di questo weekend. Dunque prestiamo attenzione ai giocatori da schierare e da evitare in questa giornata.

FANTACALCIO, 11MA GIORNATA: I CONSIGLI SU CHI SCHIERARE E CHI EVITARE

PORTIERI

Iniziamo subito dalla porta. Skorupski in Bologna-Lazio meglio evitarlo, stuzzica invece Provedel che potrebbe accendersi dall’altra parte del campo. Assolutamente no a Ochoa in Salernitana-Napoli, sì a Meret. Sommer più di Musso ma entrambi i portieri rischiano di prendere gol nel derby. Maignan sarebbe da matti tenerlo fuori, Silvestri meglio lasciarlo in panca.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Di Gregorio sta diventando una certezza e anche a Verona si può schierare, non dispiace nemmeno Montipò. I portieri di Cagliari e Genoa meglio non farli partire da titolari, Rui Patricio ci può stare contro il Lecce mentre Falcone un po’ meno. Szczesny si mette anche a Firenze, Terracciano rischioso. Turati più di Berisha, sì a Milinkovic-Savic.

DIFENSORI

Adesso diamo un’occhiata alla difesa. Tra le file del Bologna si salva Posch, anche Beukema non dispiace ma già più rischioso, sì a Lazzari della Lazio. Assolutamente no alla difesa della Salernitana, Di Lorenzo da certezza, Rrahmani per riscattarsi. Acerbi ci può stare nonostante la presenza di Scamacca, Dimarco non si tiene mai fuori. La difesa del Milan piace tutta, specialmente Theo Hernandez che deve ritornare a regalare bonus.

Occhio a Dawidowicz nel Verona e Kyriakopoulos nel Monza che viene da un’ottima prestazione contro l’Udinese. Zappa in Cagliari-Genoa non male come idea, Dragusin ci sta. Nella difesa della Roma convince Mancini, Biraghi in Fiorentina-Juventus si può schierare mentre dall’altra parte del campo Bremer è in gran forma. Marchizza si potrebbe esaltare in Frosinone-Empoli, attenzione a Bellanova del Torino.

CENTROCAMPISTI

Passiamo al centrocampo. Ferguson piace anche contro la Lazio così come Orsolini; Luis Alberto e Felipe Anderson vanno messi sempre così come Zaccagni. Nella Salernitana si salva il solo Candreva, sì a Politano e soprattutto Zielinski. Koopmeiners sarebbe da matti tenerlo fuori così come Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella. Sì a Reijnders contro l’Udinese, Samardzic e Lovric si possono proporre.

Occhio a Folorunsho contro il Monza e al solito, oramai, Colpani dall’altro lato del campo. Jankto si può schierare, Malinovskyi merita fiducia mentre Gudmundsson è intoccabile. El Shaarawy da mettere così come Strefezza, anche se dovesse subentrare. Attenzione a Bonaventura contro la Juventus e a Rabiot dall’altro lato del campo. Reinier per chi lo ha preso va messo.

ATTACCANTI

Il reparto più caldo: l’attacco. Anche contro la Lazio Zirkzee va proposto dal 1′, Immobile è in risalita e va messo. Dia nel derby contro il Napoli ci può stare, mente dall’altro lato del campo Kvaratskhelia è una certezza; anche Raspadori si può mettere. Scamacca merita fiducia, Lautaro Martinez e Thuram, lo ripetiamo per l’ennesima volta, vanno sempre schierati. Giroud e Leao imprescindibili, meglio evitare Success.

Djuric lotterà così come Colombo. Luvumbo è il centro del Cagliari, Dybala non si discute così come Lukaku; sì a Krstovic. Nico Gonzalez anche contro la Juventus si mette, Vlahovic da ex, Kean in gran forma. Cheddira contro l’Empoli potrebbe fare la differenza, ok Caputo. Sanabria e Zapata si possono mettere, Berardi mai in discussione.

Foto: LaPresse