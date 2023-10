Fantacalcio, chi schierare e chi evitare nella prossima giornata (27-30 ottobre): consigli, certezze e possibili sorprese

Sta per ritornare la Serie A 2023/2024 e con lei tante avvincenti partite. Si ripartirà questa sera con Genoa-Salernitana che apriranno il lunghissimo valzer della decima giornata che terminerà solamente lunedì 30 ottobre. E adesso non resta che pensare alla formazione migliore da schierare: sarà anche e soprattutto il turno del Fantacalcio. Il fantasy game più amato dagli italiani non mancherà e dunque vediamo assieme tutti i consigli.

FANTACALCIO, 10MA GIORNATA: I CONSIGLI SU CHI SCHIERARE E CHI EVITARE

PORTIERI

Iniziamo innanzitutto dalla porta e dei possibili nomi in grado di fare la differenza in questo decimo turno di Serie A in Genoa – Salernitana ispira di più il portiere dei rossoblu: aggiudicato Martinez. Skorupski può essere una buona alternativa il Sassuolo-Bologna, Consigli da meno sicurezze. Falcone più di Milinkovic-Savic, no a Montipo, si a Szczesny. I portieri di Frosinone e Cagliari potrebbero entrambi prendere gol. Di Gregorio da certezza contro l’Udinese, Silvestri si può rischiare. Sommer meglio di Rui Patricio. Meret e Maignan sullo stesso piano, Musso in Empoli-Atalanta si può mettere. Provedel anche contro la Fiorentina si può scegliere.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

DIFENSORI

Ora è il momento della difesa. Ingenua Salernitana non ci sono particolari scelte, probabilmente Mazzocchi potrebbe spingere sulla fascia. Occhio a Baschirotto in Lecce-Torino ma anche al suo avversario Bellanova. Approvata la difesa della Juventus contro il Verona, specialmente Bremer. No in blocco a quella del Cagliari, nel Frosinone Marchizza da scommessa. Marí in Monza-Udinese non dispiace, Bijol da buon voto. Dimarco in Inter-Roma non si può tenere fuori, anche Spinazzola potrebbe fare qualcosa in più sulla fascia. Natan in un buon momento di forma e contro il Milan si può rischiare nonostante un cliente scomodo come Giroud, Di Lorenzo una certezza, Theo Hernandez va messo sempre. Zappacosta nell’Atalanta incuriosisce, Lazzari da una parte e Quarta dall’altra stuzzicano in Lazio-Fiorentina.

CENTROCAMPISTI

Il turno del centrocampo. Malinovskyi in Genoa-Salernitana si può provare a schierare, magari arriverà una palla inattiva o un tiro dei suoi, mentre Gudmundsson va messo. Candreva da ex Sampdoria potrebbe avere il dente avvelenato. Orsolini si mette. Come un mantra va ripetuto: Strefezza va sempre messo. Attenzione al centrocampo della Juventus, ingolosiscono Rabiot e McKennie. Colpani in casa si accende sempre e ora ci sarà l’Udinese da ospitare; anche Pereyra può non essere una cattiva scelta. Mkhitaryan da ex contro la Roma potrebbe pungere. Zielinski contro il Milan si può schierare, dall’altra parte si a Pulisic. Baldanzi anche contro l’Atalanta piace, Koopmeiners sarebbe da folli tenerlo fuori. Felipe Anderson e Luis Alberto vanno schierati sempre, ispira Bonaventura.

ATTACCANTI

Ora il reparto più delicato: il momento dell’attacco. Dia e Retegui si possono mettere. Berardi in casa contro il Bologna non si tiene fuori. Krstovic al Via del Mare è da schierare, Sanabria per ritornare grande. Vlahovic potrebbe fare molto male al Verona, sì anche a Chiesa. Luvumbo piace in Cagliari-Frosinone, e anche Cheddira è una valida alternativa. Lucca per i più temerari così come Mota, meglio Colombo. Lautaro e Thuram non si tengono fuori, Lukaku in un San Siro infuocato potrebbe gasarsi. Kvaratskhelia sta bene e va messo, occhio anche a Giroud e Leao. Caputo merita fiducia, Scamacca pure. Castellanos contro la Fiorentina è una buona scommessa.

Foto: LaPresse