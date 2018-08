Fantacalcio 2018-2019: le quote e i consigli per l’asta. Gli acquisti e le pagelle del calciomercato

Ferragosto rovente per tutti gli appassionati di calcio che stanno facendo il conto alla rovescia per l’inizio della Serie A 2018-2019: il massimo campionato italiano scatterà nel weekend del 18-20 agosto, ormai è tutto pronto per la prima giornata che farà alzare il sipario su una stagione estremamente avvincente e appassionante dove non mancheranno mai i colpi di scena e dove ci sarà sempre grande spettacolo. Ma sono ore frenetiche anche per tutti i magic allenatori che sono alle prese con l’allestimento della propria squadra per il Fantacalcio, il fantasy game che corre in parallelo alla Serie A: ultimi giorni decisivi per decidere quale formazioni schierare, quali giocatori schierare e inserire come titolari, su chi puntare e su chi invece trascurare.

Bisogna riflettere attentamente prima delle ore 18.00 di sabato 18 agosto quando si giocherà Chievo-Juventus e quando non si potrà più tornare indietro. Per alcuni deve ancora arrivare il momento dell’asta con gli amici, la battaglia a suon di magic milioni per accaparrarsi i migliori giocatori è uno degli appuntamenti clou della stagione e bisogna arrivare davvero preparati all’evento. OASport vi fornisce preziosi consigli su come allestire la squadra, su quali giocatori puntare, su chi scommettere perché garantisce bonus preziosi e su chi evitare, cercando di scovare anche delle possibili sorprese che potrebbero fare la differenza.

ATALANTA (6):

I nerazzurri sono stati davvero molto attivi sul mercato, sia in entrata che in uscita. Gli arrivi di Zapata e Pasalic hanno sicuramente rinforzato la forza offensiva della Dea che può contare su un ottimo attaccante e su un centrocampista di grande qualità (rispettivamente da Sampdoria e Chelsea) ma sicuramente c’è stato un impoverimento difensivo difensivo viste le cessioni di pedine importanti come Spinazzola e Caldara. Importanti le conferme di Ilicic, Gomez e Berisha che possono sempre fare sognare i tifosi.

FORMAZIONE TITOLARE: Berisha; Mancini, Toloi, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Reca; Ilicic, Gomez, Zapata.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Papu Gomez

L’uomo da bonus: Duvan Zapata

La scommessa: Barrow

I consigli di OA Sport: Reca, Hateboer, de Roon.

BOLOGNA (6):

I felsinei si sono privati di due pezzi da novanta in attacco: le cessioni di Verdi (al Napoli) e di Mirante (alla Roma), oltre a quella dell’ottimo centrocampista Di Francesco, hanno un peso determinante all’interno della squadra. Spiccano però gli acquisti del portiere Skorupsi dalla Roma, tutta da vedere la coppia d’attacco con Falcinelli e Santander arrivati rispettivamente da Sassuolo e Santander. Scommessa sui difensori Dijks e Mattiello.

FORMAZIONE TITOLARE: Skorupski; Gonzalez, De Maio, Helander, Pulgar; Mbaye, Dzemaili, Poli, Dijks; Falcinelli, Santander.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Palacio

L’uomo da bonus: Falcinelli

La scommessa: Dijks

I consigli di OA Sport: De Maio, Pulgar, Destro

CAGLIARI (5):

Pochissimi movimenti per i sardi che potrebbero soffrire in questa stagione dopo un anno in cui hanno rischiato la retrocessione.Non male l’arrivo del difensore Srna dallo Shahtar e del centrocampista Castro dal Chievo, vedremo se l’attaccante Cerri potrà togliersi delle soddisfazioni. Pochi movimenti in uscita.

FORMAZIONE TITOLARE: Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli; Lykogiannis; Castro, Barella, Ionita; Joao Pedro, Farias, Pavoletti.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Pavoletti

L’uomo da bonus: Joao Pedro

La scommessa: Han

I consigli di OA Sport: Srna, Cigarini, Sau.

CHIEVO (5):

Le cessioni del centrocampista Castro al Cagliari e dell’attaccante Inglese al Napoli indeboliscono sicuramente la rosa dei gialloblu che hanno cercato di rinnovarsi con il difensore Tomovic dalla Fiorentina, con Obi dal Torino e il rigenerato Floro Flores.

FORMAZIONE TITOLARE: Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic; Birsa, Stepinski, Giaccherini.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Birsa

L’uomo da bonus: Stepinski

La scommessa: Giaccherini

I consigli di OA Sport: Cacciatore, Sorrentino, Rigoni.

EMPOLI (6,5):

La neopromossa ha voluto fare sul serio e il mercato è stato apprezzabile. Spiccano soprattutto gli acquisti dell’attaccante La Gumina dal Palermo, non male l’arrivo del portiere Fulignati svincolato dal Cesena, il difensore Antonelli dal Milan è un rinforzo importante al pari di Silvestre dalla Sampdoria.

FORMAZIONE TITOLARE: Fulignati; Di Lorenzo, Veseli, Maietta, Pasqual; Brighi, Bennacer, Krunic; La Gumina, Zajc, Caputo.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Krunic

L’uomo da bonus: La Gumina

La scommessa: Zajc

I consigli di OA Sport: Caputo, Brighi, Maietta

FIORENTINA (6,5):

La Viola è stata completamente rivoluzionata. L’attaccante Pjaca dalla Juventus per formare il tridente con Chiesa e Simeone, il centrocampista Gerson dalla Roma, in difesa Hancko dallo Zilina e Ceccherini dal Crotone, tra i pali Lafont dal Tolosa. Si farà sentire l’addio di Badelj.

FORMAZIONE TITOLARE: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Hancko; Gerson, Veretout, Dabo; Chiesa, Pjaca, Simeone.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Simeone

L’uomo da bonus: Saponara

La scommessa: Chiesa

I consigli di OA Sport: Veretout, Gerson, Thereau

FROSINONE (5,5):

La neopromossa riparte con delle novità importanti come il portiere Sportiello dall’Atalanta, il centrocampista Crisetig dal Bologna e l’attaccante Perica dall’Udinese.

FORMAZIONE TITOLARE: Sportiello; Terranova, Goldaniga, Krajnc, Hallfredsson; Ciofani, Chibsah, Crisetig, Molinaro; Ciano, Perica

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Dionisi

L’uomo da bonus: Soddimo

La scommessa: Goldaniga

I consigli di OA Sport: Daniel Ciofani, Hallfredsson, Sportiello

GENOA (6):

Cambio in porta: Perin se ne va alla Juventus e arriva Marchetti dalla Lazio. In difesa torna Criscito dopo l’avventura in Russia, ci sarà anche Romulo dal Verona. Rivoluzionato l’attacco con due uomini da gol come Kouame e Piatek (già a segno in Coppa Italia con un poker). Favilli, Radu e Gunter potrebbero essere delle sorprese.

FORMAZIONE TITOLARE: Marchetti; Romulo, Spolli, Criscito, Laxalt; Bessa, Sandro, Hiljemark; Pandev, Kouame, Piatek.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Lapadula

L’uomo da bonus: Medeiros

La scommessa: Criscito

I consigli di OA Sport: Hiljemark, Romulo, Marchetti

INTER (8):

Mercato stellare dei nerazzurri che vogliono tornare a vincere. L’attaccante Keita Balde dal Monaco è l’ultimo squillo ma in precedenza il centrocampista Nainggolan dalla Roma, i difensori Vrsaljko, De Vrij (dalla Lazio) e Asamoah (dalla Juventus) avevano fatto sognare i tifosi. Diverse le cessioni tra cui quelle di Rafinha, Eder e Nagatomo. E se arrivasse Modric…

FORMAZIONE TITOLARE: Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Gagliardini, Nainggolan; Keita, Icardi, Perisic.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Icardi

L’uomo da bonus: Perisic

La scommessa: Lautaro Martinez

I consigli di OA Sport: Nainggolan, de Vrij, Candreva

JUVENTUS (9):

Mercato faraonico dei Campioni d’Italia che vogliono continuare a dominare. Cristiano Ronaldo ha fatto saltare tutti gli equilibri ed è l’affare del secolo ma poi spiccano anche il grande ritorno di Bonucci dopo la stagione al Milan, il solidissimo turco Emre Can dal Liverpool a centrocampo, Cancelo sulla fascia. Addii importanti come quelli di Buffon (fine contratto), Higuain (finito al Milan) e Asamoah (all’Inter).

FORMAZIONE TITOLARE: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi, Pjanic; Dybala, Douglas Costa, Ronaldo.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Cristiano Ronaldo

L’uomo da bonus: Dybala

La scommessa: Emre Can

I consigli di OA Sport: Cancelo, Rugani, Pjanic

LAZIO (5):

Il mercato in uscita è stato davvero importante: Felipe Anderson, De Vrij e Nani hanno saluto accasandosi tra West Ham, Inter e Valencia. Tra i rinforzi spiccano soprattutto il centrocampista Berisha dal Salisburgo e il difensore Acerbi dal Sassuolo. Ma se dovesse andare via anche Milikovic-Savic…

FORMAZIONE TITOLARE: Strakosha; Acerbi, Bastos, Radu, Lucas Leiva; Marusic, Berisha, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile-Luis Alberto.

Consigli per il Fantalcalcio:

La stella: Milinkovic-Savic

L’uomo da bonus: Immobile

La scommessa: Luis Alberto

I consigli di OA Sport: Acerbi, Parolo, Lucas Leiva

MILAN (7,5):

I rossoneri vogliono fare le cose in grande dopo delle stagioni difficili e hanno piazzato dei colpi pesanti: Higuain dalla Juventus, Bakayoko dal Chelsea, Caldara dalla Juventus. Bonucci è tornato alla Juventus dopo una stagione da capitano, Kalinic all’Atletico Madrid.

FORMAZIONE TITOLARE: Donnarumma; Conti, Caldara, Romagnoli, Strinic; Kessie, Biglia, Bakayoko/Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Higuain

L’uomo da bonus: Suso

La scommessa: Calhanoglu

I consigli di OA Sport: Bonaventura, Biglia, Romagnoli

NAPOLI (6,5):

Pesa tantissimo l’addio di Jorginho andato al Chelsea, l’arrivo dell’attaccante Verdi dal Bologna per affiancare Insigne e Mertens sarà importante con l’opzione Inglese sempre alla portata. Cambio in porta con l’arrivo di Meret dall’Udinese per sostituire Reina.

FORMAZIONE TITOLARE: Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski, Hamsik; Verdi, Insigne, Mertens.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Higuain

L’uomo da bonus: Suso

La scommessa: Calhanoglu

I consigli di OA Sport: Bonaventura, Biglia, Romagnoli

PARMA (5):

La neopromossa ha scongiurato il rischio di una partenza con cinque punti di penalizzazione, non male gli arrivati di Ciciretti e Biabiany.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Ciciretti

L’uomo da bonus: Ceravolo

La scommessa: Stulac

I consigli di OA Sport: Bruno Alves, Rigoni, Siligardi

ROMA (7,5):

Squadra rivoluzionata totalmente. Alisson al Liverpool, Naingolan all’Inter, Bruno Peres al San Paolo e Skorupski al Bologna, oltre a Gerson alla Fiorentina. Ma i rinforzi non sono mancati: a centrocampo la stella Pastore affiancato da Cristante, in attacco la scommessa Kluivert, in difesa Marcano dal Porto, tra i pali vedremo Olsen. L’arrivo finale di Nzonzi cambia tutto.

FORMAZIONE TITOLARE: Olsen; Florenzi, Marcano, Manolas, Kolarov; Nzonzi, Pastore, Strootman; Under, Dzeko, Kluivert.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Pastore

L’uomo da bonus: Dzeko

La scommessa: Nzonzi

I consigli di OA Sport: Kluivert, Olsen, De Rossi

SAMPDORIA (5,5):

Cessioni importanti per i blucerchiati: Zapata va all’Atalanta, Torreira vola in Inghilterra, Strinic passa al Milan e Viviano giocherà per lo sporting. Gli arrivi però del portiere Audero, del forte attaccante Defrel dalla Roma e del difensore Colley possono dare linfa alla squadra.

FORMAZIONE TITOLARE: Audero, Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Linetty, Praet, Jankto; Defrel, Ramirez, Quagliarella.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Quagliarella

L’uomo da bonus: Defrel

La scommessa: Jankto

I consigli di OA Sport: Colley, Kownacki, Praet

SASSUOLO (6,5):

I neroverdi si sono rinforzati con Boateng, Locatelli, Ferrari e Di Francesco mentre le cessioni di lusso sono state quelle di Politano e Falcinelli.

FORMAZIONE TITOLARE: Consigli; Lirola, Lemos, Ferrari, Peluso; Magnanelli, Boateng, Sensi; Berardi, Di Francesco, Babacar.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Boateng

L’uomo da bonus: Berardi

La scommessa: Di Francesco

I consigli di OA Sport: Lirola, Magnanelli, Djuricic

SPAL (5):

Dopo la clamorosa salvezza dello scorso anno, gli emiliani ci riprovano. Arrivano l’attaccante Petagna dall’Atalanta e Fares dal Verona. Salutano Grassi e Borriello.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Antenucci

L’uomo da bonus: Petagna

La scommessa: Fares

I consigli di OA Sport: Everton Luiz, Paloschi, LazzariFORMAZIONE TITOLARE: Gomis; Felipe, Cionek, Vicari, Everton Luiz; Lazzari, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci.

TORINO (6):

Gli arrivi dei difensori Ola Aina (dal Chelsea) e Izzo (dal Genoa), l’attaccante Boyé e il centrocampista Meité hanno rinforzato una rosa che ha perso Burdisso e Obi.

FORMAZIONE TITOLARE: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Iago Falque, Ljajic, Belotti.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Belotti

L’uomo da bonus: Iago Falque

La scommessa: Niang

I consigli di OA Sport: Izzo, Baselli, Sirigu

UDINESE (6):

Spiccano gli arrivi del bomber Pussetto dall’Huracan e del centrocampista Mandragora dalla Juventus. La cessione del portiere Meret al Napoli potrebbe risultare decisiva. Si tratta per Lapadula.

FORMAZIONE TITOLARE: Musso, Stryger Larsen, Danilo, Samir, Pezzella; Behrami, Barak, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: De Paul

L’uomo da bonus: Vizeu

La scommessa: Scuffet

I consigli di OA Sport: Lasagna, Machis, Danilo













