Fantacalcio, tutti gli infortunati e gli indisponibili in Serie A (21-23 ottobre): chi non può giocare nel weekend. Milan e Roma quante assenze

Sta ufficialmente per ritornare la Serie A 2023/2024. Ancora qualche ora di attesa e poi sarà il momento della massima serie: dopo il lungo stop che ha favorito le Nazionali sparse in giro per il mondo e impegnate in varie competizioni, è giunto il momento del campionato italiano.

Si scenderà in campo a partire da domani quando Hellas Verona e Napoli apriranno le danze al Bentegodi con quello che sarà il nono turno. I match estremamente interessanti sono molti, come in ogni singola giornata, e ci si aspettano gol e campioni in campo. Non va dimenticato però che, assieme alla Serie A, tornerà anche il fantasy game più amato dagli italiani.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Stiamo ovviamente parlando del Fantacalcio. Anche nel corso di questo weekend va schierata la formazione e conviene sempre essere aggiornati per compiere le giuste scelte. Ecco di seguito dunque, l’elenco di tutti gli infortunati e indisponibili squadra per squadra: attenzione alle delicatissime situazioni di Roma e Milan, letteralmente decimate dalle indisponibilità.

SERIE A: INFORTUNATI E INDISPONIBILI DELLA NONA GIORNATA

Atalanta

KOOPMEINERS

TOURÉ

TOLOI

Bologna

POSCH

LUCUMÌ

SOUMAORO

Cagliari

LAPADULA ROG HATZIDIAKOS PEREIRO

Empoli

BERESZYNSKI

PEZZELLA

Fiorentina

CHRISTENSEN

DODÒ

MINA

CASTROVILLI

Frosinone

HARROUI

KAIO JORGE

GELLI

CASO

Genoa

MARTINEZ

MESSIAS

Hellas Verona

BRAAF

Inter

ARNAUTOVIC

CUADRADO

Juventus

DANILO

CHIESA

ALEX SANDRO

POGBA

FAGIOLI

DE SCIGLIO

Lazio

Nessuno

Lecce

DERMAKU

BLIN

Milan

SPORTIELLO

CHUKWUEZE

BENNACER

MAIGNAN e THEO

CALDARA

Monza

CAPRARI

BETTELLA

CITTADINI

Napoli

JUAN JESUS

ANGUISSA

OSIMHEN

Roma

DYBALA

PELLEGRINI

LLORENTE

RENATO SANCHES

SMALLING

ABRAHAM

KUMBULLA

Salernitana

IKUWUEMESI

FIORILLO

Sassuolo

ALAVAREZ

VITI

HENRIQUE

Torino

DJIDJI

SOPPY

Udinese

MASINA

SEMEDO

EHIZIBUE

DEULOFEU

BRENNER

EBOSSE

Foto: LaPresse