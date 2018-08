Fantacalcio 2018-2019: i consigli per l’asta e le quotazioni magic. Possibili assi e sorprese a poco prezzo

Sono giorni frenetici per tutti gli appassionati di Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in parallelo alla Serie A. Dopo la prima giornata del massimo campionato disputata lo scorso weekend, è già tempo di pensare alla seconda che si svolgerà nel weekend del 25-27 agosto caratterizzata da ben tre big match come Juventus-Lazio, Napoli-Milan e Inter-Sassuolo mentre la Roma giocherà il posticipo contro l’Atalanta.

I magic allenatori stanno già vagliando tutte le possibili alternative e stanno studiando come schierare la propria squadra in campo: non sono ammessi passi falsi, tutti i tasselli devono essere perfettamente selezionati, c’è bisogno di giocatori che garantiscono bonus importanti a suon di gol e assist portando a casa anche voti importanti. Qualche lega ha lasciato aperto il mercato per le prime giornate (tra cui anche la Gazzetta dello Sport) e qualcuno deve ancora iniziare a giocare magari di rientro dalle vacanze estive. C’è dunque ancora il tempo per un’asta con gli amici per iniziare il Fantacalcio 2018-2019 con leggero ritardo oppure qualcuno ha già pensato a delle aste di riparazione subito in avvio per magari rimediare a un primo turno davvero sottotono.

Al Fantacalcio è importante affidarsi a qualche campione sicuro ma attorno a loro va costruita una squadra di spessore, c’è bisogno di pedine importanti che sappiano fare la differenza in ogni frangente, magari a basso costo, possibili sorprese che vanno fiutate dai magic allenatori più esperti, uomini che siano in grado di fare saltare il banco nell’incredulità generale, sorprendendo i nostri avversari. OASport vi fornisce la guida completa con le quotazioni di tutti i giocatori, tutti i prezzi di mercato per potere fare le aste, e i consigli su quali possono essere le sorprese per il Fantacalcio 2018-2019.

CLICCA QUI PER LE QUOTAZIONI E I PREZZI DEI CALCIATORI

CLICCA QUI PER LA GUIDA GENERALE AL FANTACALCIO

ATALANTA

Possibile sorpresa: Barrow, Reca

BOLOGNA

Possibile sorpresa: Dijks, Pulcar, Santander

CAGLIARI

Possibile sorpresa:

CHIEVO

Possibile sorpresa: Stepinski, Sorrentino

EMPOLI

Possibile sorpresa: Zajc, Caputo

FIORENTINA

Possibile sorpresa: Pjaca, Veretout, Gerson

FROSINONE

Possibile sorpresa: Goldaniga, Campbell

GENOA

Possibile sorpresa: Criscito, Hiljemark, Madeiros

INTER

Possibile sorpresa: Lautaro Martinez, De Vrij

JUVENTUS

Possibile sorpresa: Emre Can, Bernardeschi

LAZIO

Possibile sorpresa: Correa, Luis Alberto

MILAN

Possibile sorpresa: Caldara, Bakayoko

NAPOLI

Possibile sorpresa: Fabian Ruiz

PARMA

Possibile sorpresa: Stulac, Bruno Alves, Gervinho

ROMA

Possibile sorpresa: Cristante, Kluivert

SAMPDORIA

Possibile sorpresa: Jankto, Defrel

SASSUOLO

Possibile sorpresa: Di Francesco, Magnanelli, Duncan

SPAL

Possibile sorpresa: Fares, Everton Luiz

TORINO

Possibile sorpresa: Djidji, Baselli

UDINESE

Possibile sorpresa: Scuffet, Vizeu, De Paul













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com