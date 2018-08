Fantacalcio 2018-2019: i consigli per allestire la squadra, le scommesse e i giocatori da bonus. Tutte le quote per l’asta

Sabato 18 agosto inizierà la Serie A 2018-2019, il massimo campionato italiano è alle porte e tutti gli appassionati di Fantacalcio stanno vivendo delle ore roventi. Il fantasy game che si basa sulle partite giocate realmente in campo scatterà appunto nel weekend del 18-20 agosto e durerà per tutta la stagione, fino al 26 maggio. Alcuni magic allenatori devono ancora allestire la propria formazione, stanno aspettando l’ultimo minuto e si stanno prendendo tutto il tempo possibile per trovare la migliore rosa possibile e per definire la composizione del proprio undici in campo.

Il momento dell’asta è quello più caldo, tra amici si scalderanno gli animi per acquistare gli uomini desiderati e confezionare così il team dei propri sogni. Ormai il calciomercato è alle battute finali, OA Sport vi fornisce i consigli per fare la squadra migliore per il vostro fantacalcio: certezze, scommesse, giocatori da bonus, i migliori affari e tanto altro ancora. Naturalmente prima scegliere il modulo con cui giocare, consapevoli che i migliori bonus arrivano solitamente da attaccanti e centrocampisti col vizio del gol, ma bisogna avere anche una difesa disciplinata che evita i cartellini e magari puntare anche sul modificatore di difesa. E attenzione al budget: gestire al meglio i vostri 250 magic milioni e mettere in difficoltà gli amici durante l’asta del fantacalcio.

ATALANTA:

La stella: Papu Gomez

L’uomo da bonus: Duvan Zapata

La scommessa: Barrow

I consigli di OA Sport: Reca, Hateboer, de Roon.

BOLOGNA

La stella: Palacio

L’uomo da bonus: Falcinelli

La scommessa: Dijks

I consigli di OA Sport: De Maio, Pulgar, Destro

CAGLIARI

La stella: Pavoletti

L’uomo da bonus: Joao Pedro

La scommessa: Han

I consigli di OA Sport: Srna, Cigarini, Sau.

CHIEVO

La stella: Birsa

L’uomo da bonus: Stepinski

La scommessa: Giaccherini

I consigli di OA Sport: Cacciatore, Sorrentino, Rigoni.

EMPOLI

La stella: Krunic

L’uomo da bonus: La Gumina

La scommessa: Zajc

I consigli di OA Sport: Caputo, Brighi, Maietta

FIORENTINA

La stella: Simeone

L’uomo da bonus: Saponara

La scommessa: Chiesa

I consigli di OA Sport: Veretout, Gerson, Thereau

FROSINONE

La stella: Dionisi

L’uomo da bonus: Soddimo

La scommessa: Goldaniga

I consigli di OA Sport: Daniel Ciofani, Hallfredsson, Sportiello

GENOA

La stella: Lapadula

L’uomo da bonus: Medeiros

La scommessa: Criscito

I consigli di OA Sport: Hiljemark, Romulo, Marchetti

INTER

La stella: Icardi

L’uomo da bonus: Perisic

La scommessa: Lautaro Martinez

I consigli di OA Sport: Nainggolan, de Vrij, Candreva

JUVENTUS

La stella: Cristiano Ronaldo

L’uomo da bonus: Dybala

La scommessa: Emre Can

I consigli di OA Sport: Cancelo, Rugani, Pjanic

LAZIO

La stella: Milinkovic-Savic

L’uomo da bonus: Immobile

La scommessa: Luis Alberto

I consigli di OA Sport: Acerbi, Parolo, Lucas Leiva

MILAN

La stella: Higuain

L’uomo da bonus: Suso

La scommessa: Calhanoglu

I consigli di OA Sport: Bonaventura, Biglia, Romagnoli

NAPOLI

La stella: Hamsik

L’uomo da bonus: Mertens

La scommessa: Fabian Ruiz

I consigli di OA Sport: Insigne, Callejon, Verdi

PARMA

La stella: Ciciretti

L’uomo da bonus: Ceravolo

La scommessa: Stulac

I consigli di OA Sport: Bruno Alves, Rigoni, Siligardi

ROMA

La stella: Pastore

L’uomo da bonus: Dzeko

La scommessa: Cristante

I consigli di OA Sport: Kluivert, Olsen, De Rossi

SAMPDORIA

La stella: Quagliarella

L’uomo da bonus: Defrel

La scommessa: Jankto

I consigli di OA Sport: Colley, Kownacki, Praet

SASSUOLO

La stella: Boateng

L’uomo da bonus: Berardi

La scommessa: Di Francesco

I consigli di OA Sport: Lirola, Magnanelli, Djuricic

SPAL

La stella: Antenucci

L’uomo da bonus: Petagna

La scommessa: Fares

I consigli di OA Sport: Everton Luiz, Paloschi, Lazzari

TORINO

La stella: Belotti

L’uomo da bonus: Iago Falque

La scommessa: Niang

I consigli di OA Sport: Izzo, Baselli, Sirigu

UDINESE

La stella: De Paul

L’uomo da bonus: Vizeu

La scommessa: Scuffet

I consigli di OA Sport: Lasagna, Machis, Danilo













Foto: kivnl / Shutterstock.com