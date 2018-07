Fantacalcio 2018-2019: tutte le quotazioni e i prezzi dei giocatori. I consigli per l’asta e per allestire la squadra vincente

Sale la febbre per il fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in parallelo alla prossima Serie A. Siamo nel pieno dell’estate, questo è il tempo di aste tra amici e fantagiocatori che devono allestire le proprie formazioni: la corsa verso i migliori giocatori è entrata nel vivo, tutti vogliono accaparrarsi i fenomeni in circolazione nel nostro campionato, magari anche spendendo pochi magic milioni (250 a disposizione). Bisogna essere bravi a fiutare degli affari, delle promesse capaci di portare a casa dei punti, scovare possibili talenti che magari non sono reduci da stagioni emozionanti. Compito difficile quello dei fantallenatori che devono districarsi in molteplici situazioni per provare a vincere l’ambito torneo e tutti i premi.

Le aste si incendieranno quando verrà fatto il nome di Cristiano Ronaldo perché tutti vogliono la stella del prossimo campionato. Ma attenzione anche ai vari Higuain (se rimarrà in Italia), Dybala, Icardi e compagnia cantante. Vediamo nel dettaglio tutte le quotazioni dei giocatori, il loro valore di mercato e di tutti i prezzi oltre ai nostri consigli per allestire la migliore formazione.

PORTIERI:

ARESTI SIMONE Cagliari 1

AUDERO EMIL Sampdoria 12

BARDI FRANCESCO Frosinone 1

BELEC VID Sampdoria 1

BERISHA ETRIT Atalanta 13

BERNI TOMMASO Inter 1

CONSIGLI ANDREA Sassuolo 11

CONTINI NIKITA Napoli 1

CRAGNO ALESSIO Cagliari 10

DA COSTA ANGELO Bologna 1

DAGA RICCARDO Cagliari 1

DINI ANDREA Parma 1

DONNARUMMA ANTONIO Milan 1

DONNARUMMA GIANLUIGI Milan 12

DRAGOWSKI BARTLOMIEJ Fiorentina 1

FALCONE WLADIMIRO Sampdoria 1

FRATTALI PIERLUIGI Parma 1

FUZATO DANIEL Roma 1

GASPARINI MANUEL Udinese 1

GIACOMEL ALESSANDRO Empoli 1

GOLLINI PIERLUIGI Atalanta 2

GOMIS ALFRED Spal 2

GUERRIERI GUIDO Lazio 1

HANDANOVIC SAMIR Inter 16

ICHAZO SALVADOR Torino 1

KARNEZIS ORESTIS Napoli 3

LAFONT ALBAN Fiorentina 11

MARCHETTI FEDERICO Genoa 11

MERET ALEX Napoli 13

MILINKOVIC VANJA Spal 9

MIRANTE ANTONIO Roma 1

MUSSO JUAN Udinese 9

PADELLI DANIELE Inter 1

PAVONI FILIPPO Chievo 1

PEGOLO GIANLUCA Sassuolo 1

PERIN MATTIA Juventus 2

PINSOGLIO CARLO Juventus 1

PLIZZARI ALESSANDRO Milan 1

POLUZZI GIACOMO Spal 1

PROTO SILVIO Lazio 1

PROVEDEL IVAN Empoli 8

RADU IONUT Genoa 1

RADUNOVIC BORIS Atalanta 1

RAFAEL DE ANDRADE Cagliari 1

REINA PEPE Milan 3

ROSATI ANTONIO Torino 1

ROSSI FRANCESCO Atalanta 1

SANTURRO ANTONIO Bologna 1

SATALINO GIACOMO Sassuolo 1

SCUFFET SIMONE Udinese 1

SECULIN ANDREA Chievo 1

SEPE LUIGI Parma 9

SIRIGU SALVATORE Torino 13

SKORUPSKI LUKASZ Bologna 11

SORRENTINO STEFANO Chievo 11

SPORTIELLO MARCO Frosinone 9

STRAKOSHA THOMAS Lazio 12

SZCZESNY WOJCIECH Juventus 17

TERRACCIANO PIETRO Empoli 1

TOZZO ANDREA Sampdoria 1

VIGORITO MAURO Frosinone 1

VODISEK ROK Genoa 1

ZACCAGNO ANDREA Torino 1

DIFENSORI:

ABATE IGNAZIO Milan 3

ACERBI FRANCESCO Lazio 15

ADJAPONG CLAUD Sassuolo 5

ADNAN ALI KADHIM Udinese 4

ALBIOL RAÚL Napoli 15

ALEX SANDRO LOBO SILVA Juventus 21

ALVES BRUNO Parma 6

ANDERSEN JOACHIM Sampdoria 6

ANDREOLLI MARCO Cagliari 4

ANGELLA GABRIELE Udinese 3

ANSALDI CRISTIAN Torino 8

ANTONELLI LUCA Milan 3

ARIAUDO LORENZO Frosinone 5

ASAMOAH KWADWO Inter 9

BANI MATTIA Chievo 5

BARZAGLI ANDREA Juventus 7

BASTA DUSAN Lazio 5

BASTONI ALESSANDRO Inter 2

BASTOS JACINTO QUISSANGA Lazio 9

BENATIA MEDHI Juventus 13

BERESZYNSKI BARTOSZ Sampdoria 7

BETTELLA DAVIDE Atalanta 1

BIANDA WILLIAM Roma 2

BIRAGHI CRISTIANO Fiorentina 9

BIRASCHI DAVIDE Genoa 5

BONIFAZI KEVIN Torino 4

BONUCCI LEONARDO Milan 16

BREMER GLEISON SILVA NASCIMENTO Torino 5

BRIGHENTI NICOLÒ Frosinone 4

BRIGNANI FABRIZIO Bologna 1

CACCIATORE FABRIZIO Chievo 7

CACERES MARTÍN Lazio 10

CALABRESI ARTURO Bologna 3

CALABRIA DAVIDE Milan 7

CALDARA MATTIA Juventus 18

CANCELO JOAO Juventus 17

CAPUANO MARCO Cagliari 4

CASTAGNE TIMOTHY Atalanta 6

CECCHERINI FEDERICO Fiorentina 6

CEPPITELLI LUCA Cagliari 9

CESAR BOSTJAN Chievo 3

CHIELLINI GIORGIO Juventus 14

CHIRICHES VLAD Napoli 4

CIOFANI MATTEO Frosinone 5

CIONEK THIAGO Spal 7

COLLEY OMAR Sampdoria 7

CONTI ANDREA Milan 14

COSTA FILIPPO Spal 6

CREMONESI MICHELE Spal 3

CRISCITO DOMENICO Genoa 13

D’AMBROSIO DANILO Inter 11

DALBERT HENRIQUE Inter 5

DANILO LARANGEIRA Udinese 8

DE MAIO SEBASTIAN Bologna 7

DE SCIGLIO MATTIA Juventus 8

DE SILVESTRI LORENZO Torino 15

DE VRIJ STEFAN Inter 22

DELL’ORCO CHRISTIAN Sassuolo 3

DI CESARE VALERIO Parma 5

DI LORENZO GIOVANNI Empoli 5

DICKMANN LORENZO Spal 4

DIJKS MITCHELL Bologna 6

DIKS KEVIN Fiorentina 5

DIMARCO FEDERICO Parma 3

DJOUROU JOHAN DANON Spal 7

DURMISI RIZA Lazio 6

EL YAMIQ JAWAD Genoa 4

FARAGÒ PAOLO Cagliari 6

FAZIO FEDERICO Roma 15

FELIPE DAL BELO Spal 6

FERRARI ALEX Sampdoria 5

FERRARI GIANMARCO Sassuolo 10

FLORENZI ALESSANDRO Roma 16

GAGLIOLO RICCARDO Parma 7

GAZZOLA MARCELLO Parma 4

GHIGLIONE PAOLO Frosinone 1

GHOULAM FAOUZI Napoli 14

GOBBI MASSIMO Parma 4

GOLDANIGA EDOARDO Frosinone 4

GOMEZ GUSTAVO Milan 3

GONZALEZ GIANCARLO Bologna 4

GOSENS ROBIN Atalanta 5

GUNTER KORAY Genoa 3

HANCKO DAVID Fiorentina 3

HATEBOER HANS Atalanta 6

HELANDER FILIP VIKTOR Bologna 5

HEURTAUX THOMAS Udinese 4

HRISTOV PETKO Fiorentina 2

HYSAJ ELSEID Napoli 10

IACOPONI SIMONE Parma 4

IMPERIALE MARCO Empoli 1

IZZO ARMANDO Torino 10

JAROSZYNSKI PAWEL Chievo 4

JUAN JESUS GUILHERME NUNES Roma 5

KARSDORP RICK Roma 5

KOLAROV ALEKSANDAR Roma 21

KONATE PA Spal 4

KOULIBALY KALIDOU Napoli 21

KRAFTH EMIL Bologna 4

KRAJNC LUKA Frosinone 3

LAKICEVIC IVAN Genoa 4

LARSEN JENS STRYGER Udinese 6

LAURINI VINCENT Fiorentina 4

LEMOS MAURICIO Sassuolo 8

LETSCHERT TIMO Sassuolo 3

LEVERBE MAXIME Sampdoria 1

LIROLA POL Sassuolo 5

LUIZ FELIPE RAMOS MARCHI Lazio 6

LUPERTO SEBASTIANO Napoli 3

LYANCO SILVEIRA NEVES VOJNOVIC Torino 4

LYKOGIANNIS CHARALAMPOS Cagliari 6

MAIETTA DOMENICO Empoli 5

MAKSIMOVIC NIKOLA Napoli 5

MANCINI GIANLUCA Atalanta 5

MANOLAS KONSTANTINOS Roma 17

MARCANO IVÁN Roma 10

MARCHIZZA RICCARDO Sassuolo 2

MARCJANIK MICHAL Empoli 4

MARIO RUI SILVA DUARTE Napoli 8

MARUSIC ADAM Lazio 16

MASIELLO ANDREA Atalanta 16

MATTIELLO FEDERICO Bologna 5

MBAYE IBRAHIMA Bologna 5

MILENKOVIC NIKOLA Fiorentina 10

MIRANDA JOAO Inter 10

MOLINARO CRISTIAN Frosinone 4

MORETTI EMILIANO Torino 6

MURRU NICOLA Sampdoria 5

MUSACCHIO MATEO Milan 5

NKOULOU NICOLAS Torino 13

NUYTINCK BRAM Udinese 5

OLIVERA MAXIMILIANO Fiorentina 3

OPOKU NICHOLAS Udinese 3

PAJAC MARKO Cagliari 4

PALOMINO JOSÉ LUIS Atalanta 7

PASQUAL MANUEL Empoli 9

PATRIC PATRICIO GABARRON GIL Lazio 5

PAZ NEHUÉN Bologna 4

PELLEGRINI LUCA Roma 1

PELUSO FEDERICO Sassuolo 7

PEREIRA PEDRO Genoa 4

PEZZELLA GERMAN Fiorentina 11

PEZZELLA GIUSEPPE Udinese 5

PISACANE FABIO Cagliari 5

POLVANI LUCA Empoli 2

RADU STEFAN Lazio 8

RANOCCHIA ANDREA Inter 5

RASMUSSEN JACOB Empoli 3

RECA ARKADIUSZ Atalanta 7

REGINI VASCO Sampdoria 4

RODRIGUEZ RICARDO Milan 12

ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA Sassuolo 3

ROLANDO GABRIELE Sampdoria 3

ROMAGNA FILIPPO Cagliari 6

ROMAGNOLI ALESSIO Milan 15

ROMAGNOLI SIMONE Empoli 3

ROSSETTINI LUCA Genoa 4

RUGANI DANIELE Juventus 9

RUSSO ADRIANO Frosinone 2

SALA JACOPO Sampdoria 3

SALAMON BARTOSZ Spal 4

SAMIR CAETANO DE SOUSA Udinese 6

SANTON DAVIDE Roma 4

SCAGLIA LUIGI Parma 4

SERNICOLA LEONARDO Sassuolo 1

SIERRALTA FRANCISCO Parma 2

SIMIC STEFAN Milan 2

SKRINIAR MILAN Inter 20

SPINAZZOLA LEONARDO Juventus 8

SPOLLI NICOLAS Genoa 6

SRNA DARIJO Cagliari 11

STRINIC IVAN Milan 6

TANASIJEVIC STRAHINJA Chievo 1

TAVARES JUNIOR Sampdoria 6

TER AVEST HIDDE Udinese 5

TERRANOVA EMANUELE Frosinone 6

TOLOI RAFAEL Atalanta 10

TOMOVIC NENAD Chievo 5

TONELLI LORENZO Napoli 4

UNTERSEE JOEL Empoli 3

VAISANEN SAULI Spal 3

VALJENT MARTIN Chievo 3

VARNIER MARCO Atalanta 4

VENUTI LORENZO Fiorentina 4

VESELI FREDERIC Empoli 4

VICARI FRANCESCO Spal 5

VITOR HUGO FRANCHESCOLI Fiorentina 8

WAGUE MOLLA Udinese 4

WALLACE OLIVEIRA DOS SANTOS Lazio 4

ZAPATA CRISTIAN Milan 5

ZUKANOVIC ERVIN Genoa 6

CENTROCAMPISTI:

ACQUAH AFRIYIE Torino 5

ALLAN MARQUES LOUREIRO Napoli 19

BADU EMMANUEL Udinese 5

BALIC ANDRIJA Udinese 6

BANDINELLI FILIPPO Sassuolo 3

BARAK ANTONIN Udinese 19

BARELLA NICOLÒ Cagliari 18

BARILLÀ ANTONINO Parma 6

BARRETO EDGAR Sampdoria 7

BASELLI DANIELE Torino 14

BAUMGARTNER DENIS Sampdoria 1

BEGHETTO ANDREA Frosinone 5

BEHRAMI VALON Udinese 6

BENASSI MARCO Fiorentina 14

BENNACER ISMAEL Empoli 9

BENTANCUR RODRIGO Juventus 9

BERISHA VALON Lazio 12

BERTOLACCI ANDREA Milan 9

BESEA EMMANUEL Frosinone 2

BESSA DANIEL Genoa 13

BIGLIA LUCAS Milan 13

BONAVENTURA GIACOMO Milan 21

BORJA VALERO IGLESIAS Inter 9

BOURABIA MEHDI Sassuolo 6

BRIGHI MATTEO Empoli 4

BROZOVIC MARCELO Inter 18

CALIGARA FABRIZIO Cagliari 1

CALLEGARI LORENZO Genoa 1

CAN EMRE Juventus 19

CAPEZZI LEONARDO Sampdoria 5

CASSATA FRANCESCO Sassuolo 3

CASTRO LUCAS Cagliari 15

CATALDI DANILO Lazio 6

CHIBSAH RAMAN Frosinone 6

CIGARINI LUCA Cagliari 9

COLOMBATTO SANTIAGO Cagliari 3

CORIC ANTE Roma 9

COULIBALY MAMADOU Udinese 3

CRISETIG LORENZO Frosinone 4

CRISTANTE BRYAN Roma 23

CRISTOFORO SEBASTIAN Fiorentina 3

DABO BRYAN Fiorentina 9

DE ROON MARTEN Atalanta 13

DE ROSSI DANIELE Roma 12

DEIOLA ALESSANDRO Cagliari 3

DEPAOLI FABIO Chievo 6

DESSENA DANIELE Cagliari 4

DEZI JACOPO Parma 8

DI GENNARO DAVIDE Lazio 3

DIAWARA AMADOU Napoli 9

DJURICIC FILIP Sassuolo 9

DONSAH GODFRED Bologna 8

DUNCAN ALFRED Sassuolo 8

DZEMAILI BLERIM Bologna 12

EMMERS XIAN Inter 1

EVERTON LUIZ GUIMARAES BILHER Spal 4

FARES MOHAMED Spal 5

FOFANA SEKO Udinese 11

FRATTESI DAVIDE Sassuolo 1

FREULER REMO Atalanta 18

GAGLIARDINI ROBERTO Inter 11

GAUDINO GIANLUCA Chievo 4

GIORNO FRANCESCO Parma 1

GONALONS MAXIME Roma 6

GORI MIRKO Frosinone 3

GRASSI ALBERTO Napoli 10

HAAS NICOLAS Atalanta 3

HALLFREDSSON EMIL Udinese 5

HAMSIK MAREK Napoli 23

HETEMAJ PERPARIM Chievo 10

HILJEMARK OSCAR Genoa 8

INGELSSON SVANTE Udinese 3

IONITA ARTUR Cagliari 8

JANKTO JAKUB Sampdoria 16

JORDAO BRUNO Lazio 1

KATUMA ARON Spal 1

KESSIE FRANCK Milan 17

KHEDIRA SAMI Juventus 23

KINGSLEY MICHAEL Bologna 1

KONÉ MOUSSA Frosinone 4

KRUNIC RADE Empoli 11

KULUSEVSKI DEJAN Atalanta 1

KURTIC JASMIN Spal 10

LAXALT DIEGO Genoa 12

LAZOVIC DARKO Genoa 5

LAZZARI MANUEL Spal 13

LEIVA LUCAS Lazio 15

LINETTY KAROL Sampdoria 13

LOCATELLI MANUEL Milan 5

LOLLO LORENZO Empoli 4

LUKIC SASA Torino 5

LULIC SENAD Lazio 15

MAGNANELLI FRANCESCO Sassuolo 7

MAIELLO RAFFAELE Frosinone 5

MANDRAGORA ROLANDO Udinese 11

MARCHISIO CLAUDIO Juventus 6

MATUIDI BLAISE Juventus 15

MAURI JOSÈ Milan 3

MAZZITELLI LUCA Genoa 6

MEITE SOUALIHO Torino 6

MILINKOVIC SERGEJ Lazio 29

MINALA JOSEPH Lazio 4

MISSIROLI SIMONE Sassuolo 7

MONTOLIVO RICCARDO Milan 4

MURGIA ALESSANDRO Lazio 5

NAGY ADAM Bologna 5

NORGAARD CHRISTIAN Fiorentina 6

OBI JOEL Torino 10

OMEONGA STEPHANE Genoa 4

PADOIN SIMONE Cagliari 6

PAROLO MARCO Lazio 17

PASTORE JAVIER Roma 24

PEETERS DAOUDA Sampdoria 1

PELLEGRINI LORENZO Roma 16

PESSINA MATTEO Atalanta 4

PJANIC MIRALEM Juventus 24

POLI ANDREA Bologna 9

PONTISSO SIMONE Udinese 1

PRAET DENNIS Sampdoria 14

PULGAR ERICK Bologna 10

RADOVANOVIC IVAN Chievo 8

RICCARDI ALESSIO Roma 1

RIGONI LUCA Parma 8

RIGONI NICOLA Chievo 5

RINCON TOMAS Torino 8

RIZZO LUCA Bologna 4

ROG MARKO Napoli 6

ROMULO ORESTES Genoa 11

RUIZ FABIAN Napoli 15

SAMMARCO PAOLO Frosinone 5

SANCHEZ CARLOS Fiorentina 5

SANDRO RANIERE Genoa 13

SCAVONE MANUEL Parma 6

SCHETINO ANDRES Fiorentina 2

SCHIATTARELLA PASQUALE Spal 10

SCOZZARELLA MATTEO Parma 5

SENSI STEFANO Sassuolo 6

STROOTMAN KEVIN Roma 13

STULAC LEO Parma 11

STURARO STEFANO Juventus 4

SVANBERG MATTIAS Bologna 4

TESSIORE ANDREA Sampdoria 1

VALDIFIORI MIRKO Torino 4

VALOTI MATTIA Spal 7

VALZANIA LUCA Atalanta 5

VECINO MATIAS Inter 13

VERETOUT JORDAN Fiorentina 19

VERRE VALERIO Sampdoria 4

VITALE MATTIA Spal 2

VIVIANI FEDERICO Spal 11

ZIELINSKI PIOTR Napoli 18

TREQUARTISTI:

BAEZ JAIME Fiorentina 3

BARAYE YVES Parma 6

BERARDI DOMENICO Sassuolo 17

BERENGUER ALEX Torino 7

BERNARDESCHI FEDERICO Juventus 17

BIRSA VALTER Chievo 15

BOATENG KEVIN-PRINCE Sassuolo 14

BOGA JEREMIE Sassuolo 11

BORINI FABIO Milan 8

CALHANOGLU HAKAN Milan 23

CALLEJON JOSE MARIA Napoli 26

CANDREVA ANTONIO Inter 14

CAPRARI GIANLUCA Sampdoria 11

CHIESA FEDERICO Fiorentina 21

CIANO CAMILLO Frosinone 14

CICIRETTI AMATO Napoli 10

CUADRADO JUAN Juventus 21

D’ALESSANDRO MARCO Atalanta 6

DA CRUZ ALESSIO Parma 5

DE PAUL RODRIGO Udinese 15

DI FRANCESCO FEDERICO Sassuolo 11

DI GAUDIO ANTONIO Parma 9

DOUGLAS COSTA DE SOUZA Juventus 27

DYBALA PAULO Juventus 37

EDERA SIMONE Torino 8

EL SHAARAWY STEPHAN Roma 18

EVANGELISTA LUCAS Udinese 5

EWANDRO FELIPE DE LIMA COSTA Udinese 4

EYSSERIC VALENTIN Fiorentina 10

FALLETTI CESAR Bologna 8

FANTACCI TOMMASO Empoli 1

FINOTTO MATTIA Spal 5

FREDIANI MARCO Parma 1

GARRITANO LUCA Chievo 5

GERSON SANTOS DA SILVA Fiorentina 7

GIACCHERINI EMANUELE Chievo 17

GOMEZ ALEJANDRO Atalanta 24

HALILOVIC ALEN Milan 8

IAGO FALQUE Torino 27

ILICIC JOSIP Atalanta 26

INSIGNE LORENZO Napoli 29

INSIGNE ROBERTO* Napoli 5

JOAO PEDRO GERALDINO GALVAO Cagliari 16

KARAMOH YANN Inter 12

KIYINE SOFIAN Chievo 6

KLUIVERT JUSTIN Roma 20

KREJCI LADISLAV Bologna 6

LERIS MEHDI Chievo 2

LJAJIC ADEM Torino 22

LOMBARDI CRISTIANO Lazio 3

LUIS ALBERTO ROMERO ALCONCHEL Lazio 29

MACHIS DARWIN Udinese 7

MALLÉ ALY Udinese 2

MATARESE LUCA Frosinone 2

MEDEIROS IURI Genoa 12

MERTENS DRIES Napoli 33

MICIN PETAR Udinese 4

NAINGGOLAN RADJA Inter 23

NETO PEDRO Lazio 1

NIANG M’BAYE Torino 13

OKWONKWO ORJI Bologna 7

ORSOLINI RICCARDO Bologna 10

OUNAS ADAM Napoli 7

PAGANINI LUCA Frosinone 5

PALACIO RODRIGO Bologna 14

PANDEV GORAN Genoa 13

PARIGINI VITTORIO Torino 5

PERISIC IVAN Inter 26

PEROTTI DIEGO Roma 19

PJACA MARKO Juventus 12

POLITANO MATTEO Inter 22

PUSSETTO IGNACIO Udinese 12

RAMIREZ GASTÓN Sampdoria 15

SAPONARA RICCARDO Fiorentina 11

SILIGARDI LUCA Parma 4

SODDIMO DANILO Frosinone 7

SOTTIL RICCARDO Fiorentina 1

SPROCATI MATTIA Lazio 7

STIJEPOVIC OGNJEN Sampdoria 1

SUSO JESUS FERNANDEZ SAEZ Milan 22

THEREAU CYRIL Fiorentina 14

TRAORÉ HAMED JUNIOR Empoli 4

VALENCIA JUAN MANUEL Bologna 2

VERDE DANIELE Roma 8

VERDI SIMONE Napoli 18

VIGNATO EMANUEL Chievo 1

YOUNES AMIN Napoli 11

ZAJC MIHA Empoli 13

ZANIMACCHIA LUCA Genoa 1

ZANIOLO NICOLÒ Roma 1

ZEKHNINI RAFIK Fiorentina 2

ÜNDER CENGIZ Roma 26

ATTACCANTI: