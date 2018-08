Atletica, Europei 2018: Stecchi in finale nell’asta, Mattuzzi incanta sulle siepi, eliminato Donato, staffette da finale

Mattinata ricca di qualificazioni e batterie agli Europei 2018 di atletica leggera. Di seguito tutti i risultati maturati all’Olympia Stadium di Berlino, capitale della Germania, dove l’italia ha ottenuto dei buoni risultati.

4X400 (BATTERIE, MASCHILE) – L’Italia di Re, Aceti, Tricca, Scotti passa il turno e accede alla finale. Clicca qui per la cronaca.

4X400 (BATTERIE, FEMMINILE) – L’Italia di Grenot, Folorunso, Lukudo e Chigbolu si qualifica col miglior tempo. Clicca qui per la cronaca.

SALTO CON L’ASTA (QUALIFICAZIONI, MASCHILE) – Claudio Michel Stecchi riesce ad agguantare la finale superando 5.51 al primo tentativo: l’azzurro non era presente nella prima lista dei convocati per questa rassegna continentale, poi però gli è stata data fiducia e oggi l’ha ripagata con una buona prestazione. L’italiano è l’unico a passare con questa misura insieme al francese Alioune Sene, tutti gli altri firmano 5.61 per accedere all’atto conclusivo. Questi gli altri finalisti: il francese Axel Chapelle, il norvegese Sondre Guttormsen, lo svedese Armand Duplantis, il greco Konstadinos Filippidis, il russo Timur Morgunov, il francese Renaud Lavillenie, i polacchi Piotr Lisek e Pawel Wojciechowski, il britannico Adam Hague, il belga Arnaud Art.

3000 METRI SIEPI (BATTERIE, FEMMINILE) – Prestazione davvero incredibile di Isabel Mattuzzi che sorprende tutti e stampa un eccezionale 9:34.02, demolendo il proprio personale di ben 16 secondi e diventando così la seconda italiana di tutti i tempi. L’azzurra ha chiuso la propria batteria al quinto posto e avrà così l’occasione di disputare la finale mentre Martina Merlo è la prima delle escluse (non basta 9:41.05 per ottenere il ripescaggio, comunque suo personale). Miglior tempo in assoluto per la svizzera Fabienne Schlumpf (9:32.32) davanti all’albanese Luiza Gega (9:33.11) e alla tedesca Gesa Krause (9:33.51).

SALTO TRIPLO (QUALIFICAZIONI, MASCHILE) – Il capitano Fabrizio Donato non è riuscito in una nuova magia. L’eterno triplista si ferma a 16.15 e chiude in 20esima posizione (su 24 iscritti). Sfiora la finale, invece, il giovane Simone Forte che salta 16.35 ma manca l’atto conclusivo per appena sei centimetri. Questi gli uomini che lotteranno per le medaglie: l’azero Alexis Copello (16.82), lo spagnolo Pablo Torrijos (16.79), il francese Jean-Marc Pontvianne (16.77), il greco Dimitrios Tsiamis (16.69), il turco Can Ozupek (16.66), il portoghese Nelson Evora (16.62), lo spagnolo Marcos Ruiz (16.59), il britannico Nathan Douglas (16.56), l’azero Nazim Babayev (16.54), il finlandese Simo Lipsanen (16.51), il francese Harold Correa (16.43), lo slovacco Tomas Veszelka (16.41).

200 METRI (BATTERIE, FEMMINILE) – Tutte le big esentate dal turno preliminare in virtù del ranking stagionale, entrambe le italiane accedono alle semifinali. Gloria Hooper chiude la terza batteria al secondo posto (23.28 alle spalle della bielorussa Krystsina Tsimanouskaya in 23.07), Irene Siragusa strappa la seconda piazza nella seconda serie con 23.60 dietro alla tedesca Rebekka Haase (23.44). Miglior tempo del turno per la teutonica Laura Mueller (23.06).

LANCIO DEL MARTELLO (QUALIFICAZIONI, FEMMINILE) – Non erano presenti italiane. Queste le qualificate alla Finale: la polacca Anita Wlodarczyk super favorita per l’oro (75.10), l’azera Hanna Skydan (74.02), la francese Alexandra Tavernier (72.88), la bielorussa Hanna Malyshik (72.39), le polacche Joanna Fiodorow (71.46) e Malwina Kopron (71.14), la russa Sofiya Palkina (69.74), l’ungherese Reka Gyuratz (69.45), l’ucraina Iryna Klymets (69.44), la moldava Zalina Petrivskaya (69.17), la britannica Sophie Hitchon (68.69), la tedesca Kathrin Klaas (68.64).

1500 METRI (BATTERIE, FEMMINILE) – Non erano presenti italiane, queste le qualificate alla Finale: la polacca Sofia Ennaoui (4:08.60), la britannica Laura Weightman (4:08.74), la spagnola Marta Perez (4:08.85), la svedese Hanna Hermansson (4:08.98), la ceca Simona Vrzalova (4:09.11), la britannica Laura Muir (4:09.12), la bielorussa Daryia Barysevich (4:09.32), l’irlandese Ciara Mageean (4:09.35), la portoghese Marta Pen (4:09.40), la ceca Diana Mezulianikova (4:09.98), la polacca Angelika Cichocka (4:10.04) e la spagnola Esther Guerrero (4:10.14).

EPTATHLON – La britannica Katarina Johnson-Thompson conserva la vetta della classifica con 5083 punti, 113 di vantaggio sulla belga Nafissatou Thiam. La Campionessa Olimpica e del Mondo è ora chiamata a una grande rimonta tra giavellotto e 800 metri per evitare la sconfitta. Terzo posto momentaneo per l’austriaca Ivona Dadic (4805) che precede la tedesca Carolin Schaefer (4772).













