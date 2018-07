Softball, Mondiali 2018: completato l’elenco delle convocate dell’Italia. Victoria Lynn Galvan dà forfait per infortunio

Enrico Obletter ha comunicato gli ultimi tre nomi che faranno parte del roster dell’Italia per i prossimo Mondiali di softball, in scena a Chiba, in Giappone, dal 2 al 12 agosto. La parte più consistente del gruppo era già stata comunicata un mese fa, ma il manager si era riservato il diritto di attendere gli Europei Under 19 per completare l’elenco.

La rassegna continentale giovanile si è chiusa ieri con la vittoria dell’Italia e dopo la finale è arrivata, come previsto, la scelta di Obletter. Saranno Laura Vigna, Alessandra Rotondo e Andrea Howard ad imbarcarsi sul volo in partenza mercoledì da Malpensa. Non si tratta, però, dell’unica aggiunta all’elenco, perché Victoria Lynn Galvan è stata costretta a dare forfait per infortunio e non prenderà parte al Mondiale. Al suo posto Obletter ha deciso di convocare Veronica Comar.

Le azzurre, come detto, partiranno in settimana alla volta di Narita, dove il 2 agosto disputeranno la prima partita, quella che inaugurerà il torneo, proprio contro le padrone di casa del Giappone.

L’elenco delle convocate dell’Italia per i Mondiali di softball

Mariel Bertossi

Amanda Lynn Fama

Fabrizia Marrone

Alice Nicolini

Ilaria Cacciamani

Lara Cecchetti

Giulia Longhi

Elisa Cecchetti

Greta Cecchetti

Marta Gasparotto

Erika Piancastelli

Beatrice Ricchi

Priscilla Brandi

Veronica Comar

Laura Vigna

Alessandra Rotondo

Andrea Howard













Foto: Stefano Arnaboldi