Softball, Mondiali 2018: le convocate dell’Italia. Presenti anche le oriunde Victoria Lynn Galvan e Amanda Fama. Erika Piancastelli la star

L’Italia che parteciperà ai Mondiali di softball di Chiba, in Giappone, dal 2 al 12 agosto, comincia a prendere forma. Il manager Enrico Obletter ha comunicato i nomi delle prime 14 atlete che parteciperanno alla rassegna iridata. La lista che dovrà essere consegnata alla WBSC, la Federazione Internazionale, sarà composta da 17 atlete: le restanti 3 saranno comunicate soltanto a fine luglio, ovvero al termine dei Campionati Europei Juniores di Staranzano.

Cognome Nome POS Data di nascita Club 1 BERTOSSI MARIEL C/IF 27/08/1997 Staranzano/Bussolengo/Saronno 2 FAMA AMANDA LYNN IF 13/08/1989 Bollate Softball 1969 3 MARRONE FABRIZIA OF 10/10/1996 Bussolengo Softball 4 NICOLINI ALICE P 02/08/1995 Saronno 5 CACCIAMANI ILARIA P 18/03/1994 Forlì 6 CECCHETTI LARA IF 19/03/1993 Bollate Softball 1969 7 LONGHI GIULIA IF 17/01/1993 Cali Roma XIII/Bussolengo 8 CECCHETTI ELISA C/OF 21/08/1995 Bollate Softball 1969 9 CECCHETTI GRETA P 24/03/1989 Bollate Softball 1969 10 GASPAROTTO MARTA IF 26/11/1996 Staranzano/Bussolengo 11 PIANCASTELLI ERIKA C/IF 20/06/1996 Forlì 12 RICCHI BEATRICE OF 16/10/1993 Forlì 13 BRANDI PRISCILLA IF 02/01/1993 Cali Roma XIII/Pianoro 14 GALVAN VICTORIA LYNN P 15/09/1998 Stars Ronchi Staff Cognome Nome Ruolo 1 OBLETTER ENRICO MANAGER 2 PIZZOLINI FEDERICO COACH 3 BANSE BIROCCI LISA ANN COACH 4 SCHIAVOTTIELLO GAETANO PYSICHIAN 5 HERNANDEZ ULISES TRAINER 6 PAOLINI ELIO TRAINER 7 SOLDI ROBERTA TEAM MANAGER

Nessuna novità nella lista diramata da Obletter, che prosegue con la linea giovane già intrapresa lo scorso anno quando si vinse l’argento agli Europei di Bollate. Nel roster spicca la presenza di Erika Piantastelli, classe 1996 e reduce dall’esperienza negli States, a McNeese State, con la nomina a Southland Conference Player of the Year per il quarto anno consecutivo. Presente anche un’oriunda, Victoria Lynn Galvan, anche lei giovanissima (’98), mentre in pedana di lancio il duello per il ruolo di partente sarà quello già visto agli Europei, tra Greta Cecchetti e Ilaria Cacciamani, con Alice Nicolini pronta a fare da rilievo.

Il raduno dell’Italia comincerà il 12 luglio a Redipuglia, in Friuli, mentre il debutto iridato è in programma il 2 agosto contro le padrone di casa del Giappone. In contemporanea alla preparazione si terrà, come detto, l’Europeo Under 19 (dal 16 al 21 luglio), al termine del quale 3 giocatrici raggiungeranno le compagne per completare il roster che parteciperà ai Mondiali.













