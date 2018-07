Softball, Europei Under 19: ITALIA CAMPIONE D’EUROPA. Battuta l’Irlanda per 7-3 nella finale, è il settimo successo continentale azzurro

Azzurre profete in patria. L’Italia, a Ronchi dei Legionari, di fronte a 1120 persone, ci mette un’ora e tre quarti a laurearsi Campione d’Europa di softball Under19. L’avversaria battuta è l’Irlanda, che nonostante una più che buona resistenza, ha ceduto il passo col punteggio di 7-3. Era dal 2010 (a Vienna) che l’Italia non si prendeva il titolo europeo giovanile; nelle ultime due edizioni, a Rosmalen nel 2014 e a Sant Boi nel 2016, erano arrivate due sconfitte in finale.

Prima della partita, le irlandesi si riuniscono in gruppo e intonano Ireland’s Call, la canzone simbolo del rugby irlandese (ma non solo) composta da Phil Coulter nel 1995, però chi comincia bene è l’Italia: Vigna parte colpendo al centro per il singolo, percorrendo poi le basi una per una e arrivando a segnare l’1-0. L’Irlanda risponde due inning dopo, con l’avanzata di Franklin e poi di Monteleone (che sfrutta un errore italiano), per passare in vantaggio. Il 2-2 porta ancora la firma di Vigna, che sfrutta due errori per andare a completare il giro. Al quarto inning, Fabbian, Rotondo e Vigna occupano tutte le basi; in battuta ci va Soldi, che colpisce verso destra e consente a Fabbian di finire la corsa per il 3-2. Howard, poco dopo, batte un singolo a destra che consente a Rotondo e Vigna di portare le azzurre sul 5-2. Questo è il primo momento decisivo della partita: l’altro, dopo i punti di Mc Mahon da una parte e di Cianfriglia dall’altra, arriva nel sesto inning, con uno spettacolare fuoricampo della solita Vigna che fissa il punteggio sul 7-3 diventando definitivo. Può così cominciare la festa azzurra, col settimo successo europeo in 14 edizioni e l’inno di Mameli che risuona, cantato a squarciagola dalle azzurre, nel pieno del Friuli Venezia Giulia.

Queste le giocatrici protagoniste della cavalcata vincente: Chiara Bassi, Chiara Biasi, Marta Chiodaroli, Sara Cianfriglia, Alessia Colonna, Francesca Cumero, Elisa De Trombetti, Sofia Fabbian, Andrea Howard, Alexia Lacatena, Chiara Marazzi, Luna Oliveti, Elisa Princic, Alessandra Rotondo, Susanna Soldi, Giorgia Telò, Laura Vigna.

Foto: FIBS Andrian