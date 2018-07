LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA: risultati 6 luglio. Camila Giorgi e Thomas Fabbiano a caccia degli ottavi di finale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di incontri nel “Tempio del tennis” di Wimbledon. Un day-5 che vedrà nuovamente protagonista Roger Federer, testa di serie numero uno del torneo, opposto al tedesco Jan-Lennard Struff. Lo svizzero non dovrebbe aver problemi nel centrare gli ottavi di finale contro il teutonico ma in uno Slam come questo non bisogna mai dare tutto troppo per scontato.

In casa Italia Camila Giorgi e Thomas Fabbiano avranno due impegni non semplici. La marchigiana se la vedrà contro la ceca Katerina Siniakova, uscita vittoriosa dalla maratona contro la tunisina Ons Jabeur (5-7 6-4 9-7). Camila dovrà essere continua nel suo gioco, cercando di minimizzare gli errori, se vorrà fare suo il match. Per il pugliese ci sarà il confronto con il talento greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.31) e anche in questo caso non sarà una passeggiata. Dopo l’impresa di ieri e la vittoria contro lo svizzero Stan Wawrinka, il 29enne di Grottaglie è chiamato ad un altro impegno complicato. In palio, in entrambi i casi, c’è l’accesso agli ottavi di finale.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata di incontri nel “Tempio del tennis” di Wimbledon: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12.30. Buon divertimento!

