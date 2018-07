Wimbledon 2018, gli italiani in campo venerdì 6 luglio: programma, orari e tv

Obiettivo ottavi di finale per Camila Giorgi e Thomas Fabbiano. Sono due gli azzurri che scendono in campo oggi a Wimbledon ed entrambi cercano quella vittoria che li possa portare alla seconda settimana dei Championships.

Per Giorgi è la quarta volta al terzo turno sull’erba londinese e nel 2012 ha centrato gli ottavi (miglior risultato). La marchigiana affronta la ceca Katerina Siniakova, numero 42 della classifica mondiale. In parità il bilancio dei precedenti con Siniakova che ha vinto a Mosca nel 2014, mentre Camila si è imposta a Cincinnati lo scorso anno.

Una prima volta assoluta, invece, al terzo turno a Wimbledon per Thomas Fabbiano, che ha anche eguagliato il suo miglior risultato in carriera in uno Slam. Adesso il pugliese se la vedrà con il greco Stefanos Tsitsipas, numero 35 del ranking ATP e 31esima testa di serie. Il 19enne di Atene ha vinto l’unico precedente, l’anno scorso nelle qualificazioni del Roland Garros

Questo il programma delle partite degli azzurri

(q) Thomas Fabbiano (ITA) c. (31) Stefanos Tsitsipas (GRE) – Campo 12, 3° match a partire dalle 12.30

Camila Giorgi (ITA) c. Katerina Siniakova (CZE) – Campo 18, 1° match alle ore 12.30

I match saranno visibili sui canali di Sky Sport (sei campi in contemporanea) e in streaming su SkyGo. Non perdetevi la diretta di OA Sport













Foto: Proma1/Shutterstock