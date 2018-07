Wimbledon 2018: Roger Federer sfida Struff, Camila Giorgi e Thomas Fabbiano vanno a caccia degli ottavi di finale

Siamo giunti alla quinta giornata di incontri di un Wimbledon in cui le “stelle cadenti” non sono mancate. Siamo un po’ in anticipo rispetto alla famosa “Notte di San Lorenzo” ma sui campi di Church Road perdere la vincitrice del 2017 Garbine Muguruza ed il finalista del 2017 Marin Cilic non può lasciare indifferenti.

Londra si risveglia, dunque, nella speranza che il suo “Re del tennis” abbia sempre la stessa fame e determinazione. Ci riferiamo a Roger Federer che quest’oggi chiuderà il programma del Centrale, affrontando il tedesco Jan-Lennard Struff (terzo turno). I precedenti tra la testa di serie numero uno ed il numero 64 del ranking sono due, tutti favorevoli all’asso svizzero, uno dei quali sull’erba di Halle (Germania) nel 2016, vinto 6-4 7-6 da Roger. Il più recente è quello degli Australian Open di quest’anno, dove il campione elvetico si è imposto in tre frazioni (6-4 6-4 7-6). Struff che arriva a questa sfida, dopo aver sconfitto l’argentino Leonardo Mayer ed il croato Ivo Karlovic (sfida infinita vinta al quinto set 13-11) mentre il rossocrociato si è sbarazzato del serbo Dusan Lajovic e dello slovacco Lukas Lacko con estrema facilità. Sulla carta non ci dovrebbe essere partita ma nel “Tempio del tennis” nulla è scontato.

Tra gli incontri di cartello anche quello tra Serena Williams, testa di serie n.25, e la francese Kiki Mladenovic, a precedere Federer-Struff sul Centrale. L’americana ha fatto vedere buone cose negli incontri precedenti, opposta all’olandese Arantxa Rus ed alla bulgara Viktorija Tomova. Contro la transalpina un test probante per l’ex numero uno del mondo. Ancor più interessante il confronto sul campo 1 tra l’olandese Kiki Bertens (testa di serie n.20) e Venus Williams (testa di serie n.9). Un match aperto ad ogni risultato nel quale l’orange può tentare il colpo nei confronti della finalista dell’anno scorso, in sofferenza nel secondo turno contro la rumena Alexandra Dulgheru, sconfitta in tre set. Interessante anche quel che saprà fare il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n. 4) che, dopo l’interruzione di ieri, è sotto nello score contro l’americano Taylor Fritz (4-6 7-5 7-6), in una partita valida per il secondo turno.

In casa Italia Camila Giorgi e Thomas Fabbiano avranno due impegni non semplici. La marchigiana se la vedrà contro la ceca Katerina Siniakova, uscita vittoriosa dalla maratona contro la tunisina Ons Jabeur (5-7 6-4 9-7). Camila dovrà essere continua nel suo gioco, cercando di minimizzare gli errori, se vorrà fare suo il match. Per il pugliese ci sarà il confronto con il talento greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.31) e anche in questo caso non sarà una passeggiata. Dopo l’impresa di ieri e la vittoria contro lo svizzero Stan Wawrinka, il 29enne di Grottaglie è chiamato ad un altro impegno complicato. In palio, in entrambi i casi, c’è l’accesso agli ottavi di finale.













Foto: Proma 1 / Shutterstock.com