LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: Millau-Carcassonne, tappa da colpi di mano. Favoriti all’erta

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Tour de France 2018, 181 km da Millau a Carcassonne. Altra frazione insidiosa sul Massiccio Centrale, con un percorso che favorisce gli attaccanti e ci potrebbero essere dei colpi di mano. Nella prima parte ci sarà infatti un continuo saliscendi con diversi corridori che proveranno a far partire una fuga. Nel finale si affronterà poi l’inedita salita del Pic de Nore. Un GPM di prima categoria lungo 12,3 km con una pendenza media del 6,3%. Lo scollinamento sarà posto a 41 km dal traguardo, ma qualche uomo di classifica potrebbe osare un attacco da lontano per ribaltare la classifica.

Sulla carta potremmo assistere quindi ad una doppia sfida, per la vittoria di tappa tra i corridori in fuga, nel caso dovesse prendere il largo come ieri, e poi tra i big. I favoriti dovranno però restare all’erta perché in tanti hanno l’interesse di riaprire i giochi e provare a mettere in difficoltà il Team Sky della maglia gialla Geraint Thomas e di Chris Froome.

Appuntamento alle 13.00. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)













