LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: Trie-sur-Baïse-Pau. Occasione per Peter Sagan o sarà ancora fuga?

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Tour de France 2018, 171 km da Trie-sur-Baïse a Pau. Dopo due tapponi di montagna sui Pirenei, si torna in pianura per una frazione adatta ai velocisti, con gli uomini di classifica che potranno rifiatare prima del gran finale di questa edizione. Il percorso odierno è quasi completamente pianeggiante, con la Côte d’Anos (2,1 Km al 4,6%) posta a 20 km dal traguardo che sarà l’unica vera insidia per le ruote veloci.

Sarà quindi una grande occasione per il campione del mondo Peter Sagan per calare il poker in questo Tour. L’arrivo in volata non è pero scontato, infatti se nessuna squadra riuscirà a controllare la corsa, potrebbe anche prendere il largo un’altra fuga, visti i tanti cacciatori di tappe ancora in cerca della vittoria. Una tappa quindi incerta, che potrebbe regalare anche delle sorprese.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.30.













