LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: primo tappone sui Pirenei. Sarà scontro tra Froome e Thomas?

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2018, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. Dopo il giorno di riposo si torna in montagna, per il primo tappone sui Pirenei. La frazione odierna presenta un finale molto duro, che potrebbe scatenare una grande lotta tra gli uomini di classifica. Negli ultimi 70 km i corridori dovranno scalare in successione il Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%), il Col de Menté (6,9 km all’8,1%) e il Col du Portillon (8,3 km al 7%). Gli ultimi 10 km saranno invece in discesa, in cui chi avrà saputo fare la differenza potrà lanciarsi verso la vittoria.

Ci sarà grande attesa per capire come si muoverà il Team Sky con il possibile duello interno tra l’attuale maglia gialla Geraint Thomas e Chris Froome, che va alla caccia della storica doppietta Giro-Tour. Attenzione però anche i rivali, perché Tom Dumoulin, Primoz Roglic e molti altri sono pronti a ribaltare la classifica. Una tappa che si preannuncia quindi ricca di emozioni, tutte da vivere insieme a noi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.00. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA