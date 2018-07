LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: la mitica Alpe d’Huez è già decisiva! Nibali deve difendersi pensando al podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2018, 175 km da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs all’Alpe d’Huez. Una frazione durissima, che chiuderà il trittico sulle Alpi. I corridori dovranno infatti affrontare il Col de la Madeleine (25,3 km al 6,2%), poi il breve strappo di Lacets (3,4 km all’8,2%) e il Col de la Croix de Fer (29 km al 5,2%), la salita più lunga di questo Tour. A chiudere questo tappone di montagna ci sarà la mitica ascesa dell’Alpe D’Huez. Una salita entrata nella storia della Grande Boucle che con i suoi 13,8 km con una pendenza media dell’8,1%, sarà già decisiva per la conquista della maglia gialla.

Una tappa in cui vivremo quindi un nuovo scontro diretto tra i favoriti dopo quello di ieri. Geraint Thomas cercherà di difendere la maglia gialla e provare ad aumentare il gap e assisteremo poi al duello tra Chris Froome e Tom Dumoulin, pronti a prendersi la vittoria su questa salita infernale. Il nostro Vincenzo Nibali dovrà invece cercare di difendersi e resistere il più possibile con i migliori per restare nella zona podio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.00. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)

