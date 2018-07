Classifica Tour de France 2018: Geraint Thomas ipoteca la Grande Boucle! Roglic, Dumoulin e Froome per il podio

Geraint Thomas ha ipotecato il Tour de France 2018. Il gallese è ormai a un passo dalla conquista della Grande Boucle: il capitano del Team Sky non ha minimamente sofferto nell’ultimo tappone pirenaico, ha retto su Touralet e Aubisque e conserva la maglia gialla. Domani il 32enne sarà chiamato all’ultima fatica nella cronometro individuale ma ormai il più sembra fatto.

Oggi Primoz Roglic ha attaccato a ripetizione, in discesa è poi volato via e ha conquistato la tappa: lo sloveno lotterà per il podio con Tom Dumoulin ma entrambi dovranno fare i conti con Chris Froome che oggi ha sofferto sull’ultima salita mentre Nairo Quintana è letteralmente sprofondato.Di seguito la classifica generale del Tour de France 2018:

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2018 (dopo la 19^ tappa):

1 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 79H 49′ 31” – B : 33” –

2 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 79H 51′ 36” + 00H 02′ 05” B : 12” P : 00′ 20”

3 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 79H 51′ 55” + 00H 02′ 24” B : 10” –

4 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 79H 52′ 08” + 00H 02′ 37” B : 4” –

5 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 79H 54′ 08” + 00H 04′ 37” – –

6 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 79H 54′ 11” + 00H 04′ 40” – –

7 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 79H 54′ 46” + 00H 05′ 15” B : 8” –

8 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 79H 56′ 10” + 00H 06′ 39” B : 17” –

9 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 79H 59′ 57” + 00H 10′ 26” B : 10” –

10 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 80H 01′ 20” + 00H 11′ 49” – –

11 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 80H 05′ 25” + 00H 15′ 54” – –

12 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 80H 06′ 07” + 00H 16′ 36” – –

13 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 80H 09′ 52” + 00H 20′ 21” B : 6” P : 00′ 10”

14 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 80H 15′ 21” + 00H 25′ 50” B : 4” –

15 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 80H 15′ 39” + 00H 26′ 08” – P : 00′ 10”

16 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 80H 20′ 50” + 00H 31′ 19” – –

17 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 80H 23′ 30” + 00H 33′ 59” – –

18 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN – MERIDA 80H 26′ 08” + 00H 36′ 37” – –

19 RAFAL MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 80H 27′ 06” + 00H 37′ 35” – –

20 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 80H 29′ 31” + 00H 40′ 00” – –

21 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 80H 30′ 45” + 00H 41′ 14” – P : 00′ 10”

22 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 80H 32′ 55” + 00H 43′ 24” B : 12” –

23 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 80H 35′ 10” + 00H 45′ 39” – –

24 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN – MERIDA 80H 36′ 22” + 00H 46′ 51” B : 6” –

25 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 80H 37′ 40” + 00H 48′ 09” – –

26 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 80H 54′ 07” + 01H 04′ 36” – –

27 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 81H 07′ 03” + 01H 17′ 32” – –

28 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 81H 09′ 55” + 01H 20′ 24” – P : 00′ 10”

29 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 81H 13′ 41” + 01H 24′ 10” B : 29” –

30 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA – FDJ 81H 16′ 35” + 01H 27′ 04” – –













