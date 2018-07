LIVE Tour de France 2018, DIRETTA Carcassonne-Bagnères-de-Luchon: la tappa entra nel vivo!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2018, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. Entra nel vivo la Grande Boucle: prima frazione dura sui Pirenei, con arrivo in discesa visto e rivisto nelle passate stagioni. Negli ultimi 70 km i corridori dovranno scalare in successione il Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%), il Col de Menté (6,9 km all’8,1%) e il Col du Portillon (8,3 km al 7%): un trittico che può fare sicuramente male in chiave classifica generale. Tom Dumoulin, Romain Bardet, i tre della Movistar: tutti contro la coppia del Team Sky che fino ad oggi sta veramente dominando in lungo e in largo la corsa.

14.47 85 chilometri al traguardo, 6’30” il ritardo del gruppo maglia gialla dai fuggitivi.

14.43 L’ordine d’arrivo del traguardo volante:

1. Laporte – 20pts

2. Boasson Hagen – 17pts

3. Van Avermaet – 15pts

4. Pichon – 13pts

5. Boudat – 11pts

6. Politt – 10pts

7. De Kort – 9pts

8. Hayman – 8pts

9. Gilbert – 7pts

10. Dillier – 6pts

11. Van Garderen – 5pts

12. Edet – 4pts

13. Geschke – 3pts

14. Burghardt – 2pts

15. Caruso – 1pt

14.40 Laporte si aggiudica lo sprint intermedio.

14.38 Da segnalare un Arnaud Démare in nettissima difficoltà, a 10′ dalla vetta della corsa.

14.35

🏁 – 98 km

Pierre Latour, Guillaume Martin and Nils Politt have joined the breakaway. 47 in the lead now. 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️💨@p_latour, @GuilmMartin et @NilsPolitt ont rejoint la tête de course. 47 dans l'échappée désormais. 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️💨#TDF2018 pic.twitter.com/GoDnGGL33o — Le Tour de France (@LeTour) July 24, 2018

14.33 Sono rientrati davanti anche Latour, Martin e Vermote. La Maglia Bianca è anche il corridore meglio piazzato in classifica generale, con 17 minuti di ritardo.

14.33 Questi i corridori al comando:

Greg Van Avermaet, Damiano Caruso (BMC), Warren Barguil (Fortuneo-Samsic), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Domenico Pozzovivo, Ion Izagirre (Bahrain-Merida), Simon Geschke (Team Sunweb), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Gorka Izagirre (Bahrain-Merida), Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Tejay Van Garderen (BMC), Robert Gesink (LottoNL-Jumbo), Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Amael Moinard (BMC), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Maxime Bouet (Fortuneo-Samsic), Nicolas Edet (Cofidis), Andrey Amador (Movistar), Soren Kragh Andersen (Team Sunweb), Michael Valgren (Astana), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Mathias Frank (Ag2r La Mondiale), Tom-Jelte Slagter (Dimension Data), Kristijan Durasek (UAE Team Emirates), Magnus Cort Nielsen (Astana), Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert), Dani Navarro (Cofidis), Koen De Kort (Trek-Segafredo), Marc Soler (Movistar), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Thomas Boudat (Direct Energie), Julien Vermote (Dimension Data), Silvan Dillier (Ag2r La Mondiale), Markus Burghardt (Bora-hansgrohe), Jelle Vanendert (Lotto Soudal), Simon Clarke (EF-Drapac), Daniele Bennati (Movistar), Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic), Mathew Hayman (Mitchelton-Scott), Romain Hardy (Fortuneo-Samsic), Christophe Laporte (Cofidis)

14.32 È successo già di tutto in questa lunghissima giornata: una clamorosa protesta da parte di un contadino ha costretto la carovana a fermarsi, con un tratto di corsa neutralizzato. Poi è ripartito tutto ed è andata via la fuga: 47 corridori al comando, gruppo Maglia Gialla guidato dal Team Sky che insegue a 5′.

14.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa sedicesima tappa del Tour de France. Si infiamma la corsa sui Pirenei.

Foto: Pier Colombo