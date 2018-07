LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: 25 luglio, la tappa più corta di sempre. 65 km e partenza a griglia…

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Tour de France 2018. Quella odierna sarà una frazione rivoluzionaria, in cui potrà succedere davvero di tutto. Il percorso odierno prevede infatti solamente 65 km da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan e sarà la tappa in linea più corta degli ultimi trent’anni. Si scaleranno tre salite in successione: Montée de Peyragudes (14,9 km al 6,7%), Col de Val Louron-Azet (7,4 km all’8,3%) e l’inedita ascesa finale del Col de Portet. Una salita molto dura di 16 km con una pendenza media che sfiora il 9% e con l’arrivo posto a 2.215 metri di quota.

L’altra grande novità sarà quella della partenza in griglia, con i corridori che partiranno in base al loro posizionamento in classifica generale. Soli i primi venti scatteranno nel gruppo di testa e poi in successione gli altri. Potremmo quindi vedere una battaglia diretta tra i favoriti fin dal km 0, con tanti corridori, da Tom Dumoulin a Nairo Quintana, che proveranno a sfruttare questa occasione per mettere in difficoltà il Team Sky di Chris Froome e Geraint Thomas. Una tappa che si preannuncia altamente spettacolare e ricca di colpi di scena.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 14.30.













