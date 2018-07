Classifica Tour de France 2018: Geraint Thomas in maglia gialla, Caruso e Pozzovivo nella top20

Non cambia nulla nelle posizioni di vertice del Tour de France 2018. La sedicesima tappa prometteva grande spettacolo e invece i big si sono marcati nella Carcassonne-Bagnères de Luchon. Geraint Thomas conserva la maglia gialla con 1’39” di vantaggio sul compagno di squadra Chris Froome: la coppia del Team Sky ha controllato la corsa e non è stata minimamente attaccata dagli altri uomini di classifica come Tom Dumoulin, Nairo Quintana e Romain Bardet.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE (dopo la 16esima tappa):

1 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 68H 12′ 01” – B : 23” –

2 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 68H 13′ 40” + 00H 01′ 39” B : 4” –

3 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 68H 13′ 51” + 00H 01′ 50” B : 12” P : 00′ 20”

4 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 68H 14′ 39” + 00H 02′ 38” – –

5 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 68H 15′ 22” + 00H 03′ 21” B : 4” –

6 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 68H 15′ 43” + 00H 03′ 42” – –

7 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 68H 15′ 58” + 00H 03′ 57” – –

8 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 68H 16′ 24” + 00H 04′ 23” – –

9 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 68H 18′ 15” + 00H 06′ 14” – –

10 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 68H 18′ 55” + 00H 06′ 54” B : 11” –

11 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 68H 21′ 37” + 00H 09′ 36” B : 4” –

12 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 68H 21′ 54” + 00H 09′ 53” – –

13 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 68H 21′ 55” + 00H 09′ 54” B : 6” P : 00′ 10”

14 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 68H 22′ 14” + 00H 10′ 13” – –

15 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 68H 24′ 24” + 00H 12′ 23” – –

16 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 68H 26′ 03” + 00H 14′ 02” – P : 00′ 10”

17 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 68H 26′ 54” + 00H 14′ 53” B : 15” –

18 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 68H 29′ 16” + 00H 17′ 15” B : 4” –

19 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 68H 31′ 04” + 00H 19′ 03” – –

20 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN – MERIDA 68H 32′ 30” + 00H 20′ 29” – –

21 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 68H 34′ 41” + 00H 22′ 40” – –

22 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 68H 35′ 23” + 00H 23′ 22” – –

23 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 68H 35′ 45” + 00H 23′ 44” – P : 00′ 10”

24 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 68H 36′ 35” + 00H 24′ 34” B : 12” –

25 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 68H 39′ 31” + 00H 27′ 30” B : 1” –

26 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 68H 42′ 09” + 00H 30′ 08” – –

27 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 68H 43′ 16” + 00H 31′ 15” B : 4” –

28 RAFAL MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 68H 45′ 32” + 00H 33′ 31” – –

29 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN – MERIDA 68H 45′ 59” + 00H 33′ 58” B : 6” –

30 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 68H 47′ 41” + 00H 35′ 40” – –











Foto: Thomas Quack Shutterstock.com